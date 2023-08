Un ragazzo bloccato dalla Polizia con oltre un chilo di hashish

A Pesaro assestato un nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti tra i giovanissimi

PESARO – Risale alla fine di luglio una attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino nell’ambito del fenomeno del traffico di stupefacenti da parte di giovanissimi.

Con il coordinamento dell’Autorità giudiziaria minorile, gli operatori della polizia sono riusciti ad individuare un minore, residente a Pesaro, ritenuto attivo in tale contesto. Per cui gli agenti si recavano nella sua abitazione.

Alla loro vista, il minore si mostrava subito collaborativo e consegnava un primo quantitativo di sostanza, consistente in 2 “panetti” di hashish, che teneva nel comodino della sua stanza, assieme ad un bilancino e ad un altro pezzo dello stesso stupefacente.

Comunicatogli che avrebbero proceduto alla perquisizione domiciliare, il minore consegnava uno zainetto in cui erano contenuti altri 9 “panetti” di hashish e materiale per il frazionamento, per un quantitativo totale superiore ad 1 chilo.

Il ragazzo veniva, così, condotto in Questura e sottoposto ad “accompagnamento a seguito di flagranza”. Il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona disponeva la sua collocazione presso il Centro di Prima Accoglienza di Ancona, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria, giunte qualche giorno dopo con la disposizione della custodia cautelare in un Istituto penale per i minorenni.

