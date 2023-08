Manuel Pistone è il nuovo campione italiano guidatori trotto

MONTEGIORGIO – Il 43° Campionato Italiano Guidatori Trotto Trofeo Brosway è giunto alla sua conclusione con un’intensa serata di corse all’ippodromo di Montegiorgio. Il nuovo Campione Italiano Guidatori Trotto è Manuel Pistone, un giovane talento siciliano con una passione speciale per il trotto. La serata è stata caratterizzata da emozionanti arrivi al cardiopalma e da una sfida avvincente tra giovani guidatori e veterani esperti.

Il Campionato ha visto la partecipazione di piloti di talento, ma alla fine è stato Manuel Pistone a emergere come vincitore, raggiungendo un totale di 23 punti. La sfida per il titolo è stata serrata, con Edoardo Loccisano che ha dimostrato il suo valore vincendo il Premio Ganymede con Zigfild Wise e il Premio Love You con Urian Horse.

Manuel Pistone ha dato prova della sua determinazione fin dall’inizio, piazzandosi al quarto posto nel Premio Ganymede con Cover Wise As. Ha poi conquistato la vittoria nel Premio Varenne con Volto del Nord e ha ottenuto un secondo posto su Carezza Bella nel Premio Love You. La sua performance vincente è proseguita con una vittoria nel Premio Ideale Luis con Boston Wise.

Nonostante non abbia ottenuto punti nel Premio Basilio Mattii, la sua costanza e il suo impegno nel Campionato lo hanno portato a diventare il 43° Campione Italiano Guidatori Trotto. Pistone ha espresso la sua gioia e gratitudine per aver raggiunto questo traguardo, definendolo un sogno che coltivava fin da bambino.

«È stata una serata buona e positiva. Mi sono divertito. – commenta soddisfatto il neo campione italiano Manuel Pistone – È stata una vittoria importante. Ho cercato di prendere subito più punti potessi e visto che le possibilità incominciavano ad esserci mi sono impegnato ancora di più. Mi dispiace per Atik DL nel Gran Premio Basilio Mattii Memorial Roberto Andreghetti. Sono cresciuto con l’idea di fare questo mestiere, allenare e guidare cavalli e il Campionato Italiano Guidatori Trotto è nei sogni di tutti i driver. Per me era un sogno che avevo fin da bambino. Stasera lo ho raggiunto. Devo ringraziare tutti gli allenatori con cui ho lavorato. È sempre un piacere venire a correre al San Paolo. Per arrivare a questa finale sono passato per le eliminatorie e la semifinale. È stata una bella battaglia dura ma ora che ho vinto sono contento e felice. Saluto la mia Sicilia dove ho iniziato e il Veneto dove sono stato accolto. Fin da bambino frequentavo gli ippodromi, in modo particolare le scuderie della famiglia Grasso, con la quale c’è un grado di parentela. Iniziai all’età di 17 anni a Palermo con Adolfo Grasso. Lavorai con lui per qualche tempo, fino a quando insieme a mio fratello Giuseppe ci trasferimmo da Toniatti. in realtà quando scendi in pista non pensi al mondo che ti circonda: cerchi solo di fare bene. Cerco d’imparare da tutti, in particolar modo da mio fratello Giuseppe e poi da due primissime guide: Roberto Vecchione e Enrico Bellei»

Alessandro Gocciadoro, un altro protagonista della serata, ha vinto due Gran Premi (il Gran Premio Marche Elio Mattii e il Gran Premio Basilio Mattii Memorial Roberto Andreghetti). Tuttavia, ha espresso qualche rammarico per le sfortunate circostanze che hanno influenzato il suo percorso nel Campionato. Nonostante ciò, ha sottolineato la meritata vittoria di Manuel Pistone con un caldo abbraccio.

La serata è stata un trionfo per il mondo dell’ippica, con una partecipazione entusiastica da parte di guidatori, allenatori e pubblico. L’atmosfera di festa è stata evidente, con gli inni nazionali che risuonavano al momento delle premiazioni. L’ippodromo di Montegiorgio e il suo staff hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di organizzare grandi eventi, mentre il pubblico numeroso ha dimostrato il suo affetto e il suo sostegno durante tutta la stagione estiva.

In conclusione, il Campionato Italiano Guidatori Trotto Trofeo Brosway è stato un momento memorabile per l’ippica italiana, con Manuel Pistone che si è affermato come nuovo Campione Italiano Guidatori Trotto. La passione, l’impegno e il talento dei partecipanti hanno reso la serata indimenticabile, evidenziando l’importanza di eventi come questi per la promozione e lo sviluppo del trotto italiano.

