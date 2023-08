A Fano programmati interventi nell’area di sosta a pagamento di viale Veneto

Dal 28 agosto parcheggi blu inaccessibili per circa una settimana. Aset Spa annuncia la sistemazione e la messa in sicurezza delle aiuole

FANO – Per agevolare il raggiungimento dell’ospedale Santa Croce di Fano da parte degli utenti, Aset Spa preannuncia l’avvio di alcuni lavori di sistemazione e di messa in sicurezza delle undici aiuole posizionate in prossimità dell’area di sosta a pagamento di viale Veneto.

Nello specifico si informa che la suddetta area – composta da 19 stalli blu – verrà chiusa dal 28 agosto 2023. Salvo imprevisti, la durata stimata dell’intervento è di circa una settimana.

Resteranno invece sempre disponibili le aree di sosta per disabili, quelle per le dialisi e quella regolamentata a disco orario, posizionate in prossimità dell’ingresso della struttura sanitaria sul lato di viale Veneto. Aset Spa invita inoltre gli utenti a utilizzare, per tutta la durata dei lavori, i parcheggi liberi del Foro Boario e di via Pizzagalli.

Si precisa inoltre che, salvo necessità di breve durata legate all’ingresso delle macchine operatrici in cantiere, la viabilità di viale Veneto non dovrebbe subire modifiche in nessuno dei due sensi di marcia.

La società dei servizi ringrazia per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi.

