Lo “stambecco di Chiaravalle” pronta per i Campionati del Mondo di Seul

CHIARAVALLE – La chiaravallese Stella Giacani ha preso il volo verso Seul, la capitale della Corea del Sud, che ospiterà tra pochi giorni il Campionato del mondo di arrampicata sportiva.

La giornata delle qualificazioni sarà svolta nella mattina del 22 agosto, quando in Italia sarà ancora notte fonda, con la speranza che l’atleta ristabilisca al meglio il ritmo circadiano e superi senza grandi difficoltà l’ostacolo delle 7 ore che differiscono dal suo orologio biologico.

Stella si è preparata molto bene per questo appuntamento di assoluto livello, seguita a “puntino” dal preparatore atletico Massimo Pistoni e dal tecnico specialista Danilo Marchionne. Le qualificazioni sono uno scoglio molto duro in quanto le avversarie sono davvero forti e in alcuni casi più esperte.

Per Stella, conosciuta oramai come lo “stambecco di Chiaravalle”, é la prima esperienza a un Campionato del mondo. ” C’è tanta la voglia di fare, ma rimane un po’ di timore per il nervosismo, che potrebbe giocare un ruolo importante se l’atleta non riuscisse a gestire le emozioni e controvertirle in sane dosi di adrenalina…”. Così si é espresso Massimo Pistoni, che di esperienza ne ha maturata negli snni (Stella é la 5^atleta che partecipa ad un Campionato Mondiale sotto la sua guida), pur se in sport differenti, conosce bene quanto siano incisive le “forze esterne” che entrano in gioco durante queste competizioni.

In attesa di sapere quello che sarà il risultato delle qualifiche del 22 agosto, invitiamo i chiaravallesi e tutti gli appassionati sortivi a fare il tifo per la nostra Stella.

