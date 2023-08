Ruzzola, un successo il primo Memorial Zucchini e Lapucci

L’evento sportivo, promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, è stato ospitato a Taverne di Serravalle. Sul podio anche le squadre di Polverina e Monte Cavallo nella categoria A e le formazioni camerti e di Città di Castello nella categoria B. In categoria C si distinguono Valfornace, i matelicesi di Halley e il team di Valtiberina

SERRAVALLE DI CHIENTI – La località di Taverne di Serravalle di Chienti, straordinaria terra di confine tra le Marche e l’Umbria, ha ospitato la prima edizione del Memorial di ruzzola a squadre in ricordo dei lanciatori Ascenzio Zucchini e Giacomo Lapucci. L’evento sportivo è stato organizzato dalla Asd Torre Plestina e dalla Asd La Sibilla sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Le squadre partecipanti sono state 24 per un totale di circa 150 atleti provenienti dalle province di Macerata, Perugia e Arezzo. Le categoria di gara erano tre: A, B e C.

Il percorso ha visto i premiati, per la categoria A al primo posto gli atleti portacolori della Fidea Matelica, al secondo quelli della squadra di Polverina e al terzo quelli del Gsr Monte Cavallo.

Nella categoria B primo posto per il gruppo New Team di Città di Castello, secondo per la formazione Gr Camerino e terzo per il team di Polverina.

Nella categoria C, infine, oro per la squadra Pff Pievebovigliana, argento per la Palombese Valfornace e bronzo per la Halley Ruzzola Matelica. Al quarto posto gli atleti della Valtiberina.

Alla cerimonia finale erano presenti le famiglie Zucchini e Lapucci intervenute insieme al vice sindaco di Serravalle di Chienti, Gabriele Santamarianova, al presidente regionale della Figest, Matteo Capeccia, e al presidente provinciale della stessa Federazione, Patrizio Romaldini.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it