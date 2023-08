Dice di non essere stato curato bene e minaccia il suicidio, caos in ospedale

ANCONA – Ieri mattina gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti nell’ospedale di Torrette ove era stata segnalata una persona molesta che creava disturbo e preoccupazione all’interno di uno dei reparti di cura.

Giunti sul posto gli uomini della Polizia identificavano un uomo, marocchino di 40 anni, già noto agli uffici di via Gervasoni.

In particolare l’uomo minacciava intenti suicidi in quanto lamentava di non aver ricevuto le giuste cure ed i dovuti soccorsi per la patologia di cui soffriva. Per tale motivo esprimeva il suo dissenso nei confronti dei sanitari, preoccupando il personale ed i degenti presenti.

Gli uomini di via Gervasoni instauravano un colloquio con l’uomo, al fine di placare il suo stato d’animo e dopo diverso tempo, unitamente al personale sanitario, si decideva di completare le cure sanitarie e riabilitative anche per i giorni successivi e di prendere anche contatti con gli assistenti sociali al fine di proseguire le future cure in ambito domiciliare.

