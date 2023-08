Sabato i ritmi africani e le atmosfere capoverdiane del Lisa Manara Trio ai Giardini del Poio di Fabriano

FABRIANO – Sabato (19 agosto) Lisa Manara, con il suo Trio, porterà musiche e ritmi africani (e non solo), con il concerto “L’Urlo dell’Africanità”, ai Giardini del Poio di Fabriano per Fabri Jazz.

La bravissima e bella cantante, ex vocalist di Gianni Morandi, grazie ad una formazione di musicisti già ben rodata, ha trovato una sua dimensione estetica che si può riassumere nella trinità Jazz-afro-pop.

Il progetto di Lisa Manara nasce dalla passione comune per la musica africana e in particolare per Miriam Makeba, l’intramontabile Mama Africa, grande cantante sudafricana che per decenni ha inondato il mondo dei suoi canti di gioia e dolore, ispirati dalla condizione della popolazione nera in Sudafrica.

Dall’“Urlo dell’Africanità” il progetto si allarga, introducendo brani in equilibrio tra echi africani, suggestioni capoverdiane ma sfruttando la forma canzone che nei concerti viene portata ad una dimensione più istintiva e libera, una scaletta musicale focalizzata sulle canzoni di Miriam Makeba, Nina Simone, Cesaria Evora e Fatoumata Diawara, con l’aggiunta di qualche brano scritto e musicato dalla stessa interprete. Ora, con un programma musicale che si polarizza sulle artiste sopra descritte, quelle declinazioni della black music vengono illuminate a luce radente, con l’aggiunta di una nota world.

Lisa Manara sarà accompagnata nel concerto da Federico Squassabia alle tastiere e al basso sinth e da Paolo Rubboli alla batteria. Lisa, seppur giovane ha un curriculum di tutto rispetto, a vent’anni ha partecipato al Talent: “The Voice”, con la squadra di Riccardo Cocciante, ha già partecipato a numerose Rassegne e Festival Jazz: dall’Artusi Jazz Festival, al Torrione Jazz Club di Ferrara, Crossroad, il Festival Jazz dell’Emilia Romagna cantando al Tenda di Modena, Suoni Controvento, Urbino Jazz, Tourné, Padova Jazz, Monfrà Jazz, Trentino Jazz, Fano jazz, Suoni Mobili, Cesena Jazz, tanto per citarne alcuni. E’ stata per due anni la vocalist di Gianni Morandi nel tour “D’Amore D’Autore”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it