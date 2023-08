Alla Mole Vanvitelliana una serata speciale dedicata al progetto di osteopatia #mistannoacuore

ANCONA – Per l’associazione UN BATTITO DI ALI ODV sabato 26 agosto, nel magnifico scenario della Mole Vanvitelliana, sarà una serata speciale dedicata al progetto di osteopatia #MISTANNOACUORE.

Un progetto che nasce lontano, in India, a Raipur precisamente, in un ospedale cardiologico pediatrico che ha in comune i cuori birichini ricoverati come quelli al quinto piano di Torrette.

Il reparto, diretto dal dottor Marco Pozzi infatti, nel 2018 ha inaugurato un progetto di osteopatia UNICO a livello nazionale.

UN ALLEATO in corsia infatti è stato attivato dai genitori dell’associazione nel 2018 in un ambulatorio esterno, finalmente dal 2021 è a disposizione di tutti i bambini operati nel reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Un progetto ambizioso, finanziato per anni dall’imprenditore pesarese Alvaro Boscarini che ha da subito creduto nelle enormi potenzialità di questo trattamento.

Ed ora dopo oltre tre anni la collaborazione con il ROI ( registro osteopati italiani) ha portato il progetto oltre i confini italiani.

È proprio grazie al supporto del dottor Pozzi che questo progetto sta prendendo vita…”Conosco la dottoressa Pandey da circa 25 anni, da quando cioè lei fece due anni di formazione con me presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale pediatrico di Liverpool- UK, dove ero primario di cardiochirurgia pediatrica e congenita.

Da allora siamo sempre stati in contatto. Quando poi la dottoressa è diventata la responsabile della cardiochirurgia pediatrica all’ospedale Sri Sathya Sai Sanjeevani di Raipur – India (un ospedale dove vengono fatti oltre 1200 interventi cardiochirurgia pediatrici all’anno), il rapporto di collaborazione si è ulteriormente consolidato, portandomi a contribuire sia alle attività scientifiche organizzate dalla dottoressa che allo sviluppo delle attività cliniche chirurgiche nell’ospedale di Raipur.

In particolare, nel mio ruolo di Rotariano, ho collaborato con la dottoressa nella realizzazione di un laboratorio per la preparazione e conservazione di valvole umane da donatore ed un laboratorio per la produzione di ossigeno medicale presso l’ospedale pediatrico di Raipur. Questi due laboratori sono stati realizzati con il contributo di 45 Rotary Club Italiani (Distretto 2090) di un RC Americano e di un RC Indiano e sono stati inaugurati nel 2021, il laboratorio per la produzione di ossigeno, e nel 2022, il laboratorio per la preparazione di valvole umane.

Nel corso degli ultimi anni l’associazione dei Genitori è venuta in contatto con la realtà di questo ospedale pediatrico Indiano ed ha deciso di contribuire attivamente al suo sviluppo condividendo dei progetti clinici già adottati presso il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale di Torrette”…racconta il primario Marco Pozzi.

La serata del 26 agosto sarà un’occasione per ascoltare ottima musica grazie a 2 talenti MARCHIGIANI DOC: MARCO SANTINI E DAVID MAZZONI.

I due artisti, assieme ad altri musicisti e cantanti si esibiranno alle ore 21:00 nella corte della Mole Vanvitelliana ad Ancona per promuovere e sostenere il progetto #MISTANNOACUORE.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili direttamente in loco la sera del 26 agosto a partire dalle ore 19:00 presso la biglietteria della Mole, altrimenti potete contattare il numero 334 61 00 297.

