Sarà Lino Mechelli a riorganizzare a Urbino l’attività della Polizia locale

URBINO – Il sindaco, Maurizio Gambini, ha conferito al consigliere comunale, Lino Mechelli (nella foto), l’incarico di seguire le attività della Polizia locale.

Esso si aggiunge a quello già affidato all’inizio del mandato relativo alla società partecipata Urbino Servizi, in un momento particolarmente impegnativo, con la finalità di “Curare i rapporti con Urbino Servizi spa per integrare e migliorare i servizi e l’assetto amministrativo”.

Pochi giorni fa Mechelli ha concluso la sua esperienza nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, avendo onorato l’impegno di implementare il numero dei volontari, oggi 40: un importante passo avanti nell’organizzazione del gruppo, per questo lo ringrazio. Oggi la sua esperienza, prima come agente e poi come Assessore alla Polizia Locale, sarà sicuramente di aiuto per migliorare l’organizzazione delle attività del settore».

Il nuovo incarico ha la seguente finalità: “Cooperazione con il sindaco per la gestione della Polizia locale e dei servizi connessi. Riorganizzazione e riqualificazione dei servizi di Polizia locale in relazione alle esigenze della città e del territorio. Revisione e riqualificazione segnaletica stradale”.

Mechelli, nell’accettare l’incarico, ha espresso profonda gratitudine al Sindaco per la fiducia, assicurando il proprio impegno per raggiungere gli obiettivi individuati.

«Lascio l’impegno nella Protezione Civile – afferma – sapendo di aver fatto il massimo. Resta l’obiettivo di individuare una sede unica, dove raggruppare i servizi. Un numero così elevato di volontari e l’articolazione organizzativa del gruppo richiedono l’autorevolezza del Sindaco per dare le direttive precise. Il mio sforzo continuerà ad essere serio e puntuale, in linea con quanto dichiarato fin dall’inizio del mandato di non essere alla ricerca di ruoli retribuiti, ma disponibile ad aiutare a risolvere i problemi rispondendo alle esigenze dei cittadini».

Sarà un lavoro in piena collaborazione con il Comandante Fabio Mengucci, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Mara Mandolini, i referenti di settore e gli operatori, seguendo le linee concordate con il Sindaco e il Dirigente unico Marco Feduzzi.

