“Per motivi igienici l’Udc chiede di sostituire i vecchi cassonetti con quelli muniti di pedale”

di MARCELLO MEI*

PESARO – L’Udc provinciale ringrazia gli operatori ecologici i quali quotidianamente provvedono a svolgere il loro compito particolarmente delicato nel periodo estivo.

Voglio però sottolineare come Marche Multiservizi dovrebbe migliorare l’erogazione dei servizi ai cittadini e lo faccio rinnovando un appello che avevamo rivolto nel periodo particolarmente delicato della pandemia.

Per questo è stata inviata una lettera al presidente della Multiservizi evidenziando in quale stato siano ridotti buona parte dei cassonetti nei quali i cittadini debbono ogni giorno posizionare i sacchetti della spazzatura divisa per tipologia.

E’ una situazione che va avanti da anni e che nel periodo estivo con il caldo crea ancor maggior disagio, la pulizia dei cassonetti avviene con una scarsa frequenza ingenerando dubbi sulla igienicità degli stessi.

Per gli utenti dover aprire i cassonetti è una operazione che da sempre suscita qualche timore visto come molto spesso sono sporchi e mentre per quelli più grandi vi è il pedale che consente l’apertura senza toccare il cassonetto se non con le scarpe invece quelli di piccole dimensioni, ossia proprio quelli per l’umido, i pannolini, l’olio, il vetro ne sono sprovvisti costringendo gli utenti ad usare dei guanti o utilizzare qualche attrezzo che consenta la apertura del bidone senza il rischio di insozzarsi le mani.

Ogni anno Marche Multiservizi rende pubblici i dati dei propri bilanci comunicando sempre utili di alcuni milioni di euro e annunciando un miglioramento del servizio.

L’Udc provinciale rinnova la propria richiesta affinché il servizio venga migliorato in particolare nella pulizia ed igienizzazione dei cassonetti e in particolare chiede che quanto prima tutti i bidoni, anche quelli più piccoli, siano del tipo munito di pedale al fine di garantire agli utenti un servizio che sia più in linea con le necessarie garanzie di igiene che ora più che mai sono richieste.

A differenza di altre discutibili scelte fatte dalla Società negli ultimi mesi credo che venire incontro a questa richiesta sarebbe invece cosa gradita all’utenza che paga un servizio e vorrebbe che questo che fosse all’altezza di un Paese civile.

*Presidente provinciale Udc Pesaro Urbino

