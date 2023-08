Il Twirling Fabriano chiude con un prestigioso undicesimo posto l’International Baton Twirling Championship & Nations Cup a Liverpool

FABRIANO – Sul parterre inglese del M&S Bank Arena di Liverpool in Gran Bretagna in rappresentanza della società e nazione, le fabrianesi Giorgia Lenci e Chiara Perugini hanno portato in campo un Women’s Artistic Pair con cui hanno terminato all’undicesima posizione a ridosso della top 10 che in un contesto sportivo a caratura internazionale risulta davvero prestigioso e di peso.

Un piazzamento importante per tutto il Club Fantasy, guidato da Angela Bramati che con estrema competenza e professionalità sta seguendo passo dopo passo il settore twirling, coinvolgendo nello staff tecnico Cristina Bosco, Sofia Gagliardi e il giudice internazionale Germana Zanini.

“Sono stati giorni intensissimi – le parole di Angela Bramati – I cuori hanno palpitato per l’emozione, le voci si sono affievolite per le urla di gioia e i bastoni hanno ruotato come non mai. Resta un po’ di amarezza per l’incidente tecnico che ha condizionato il punteggio, ma sono orgogliosa della mia squadra. Ringrazio Giorgia e Chiara per il costante impegno, la dedizione profusa negli allenamenti come in gara, nonostante la caduta hanno dimostrato una determinazione da vere campionesse”.

“Un’esperienza indimenticabile – così descrivono la loro partecipazione al campionato internazionale in terra inglese le ginnaste Chiara e Giorgia – con un esito che ripaga sicuramente noi e il nostro staff tecnico delle tante fatiche di questi ultimi anni. L’obiettivo di partenza era la qualificazione; averlo raggiunto ci riempie di soddisfazione e ci dà la giusta carica per ripartire, nella prossima stagione, verso la conquista di nuovi traguardi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it