Daniele Ceccarelli: “Continuano le sorprese per la postazione di Mondolfo della guardia medica”

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – La postazione di continuità assistenziale (guardia medica) presso l’ex ospedale Bartolini di Mondolfo nel mese di agosto c.a. avrà una copertura di 23 turni sui 41 necessari per garantirla completamente.

Dei quattordici medici che ruotano attorno alla postazione di Fano otto di loro hanno avuto assegnati più turni per garantire anche Mondolfo.

Il “miracolo” è questo: i coordinatori dei medici di medicina generale di continuità assistenziale sono riusciti a trovare la disponibilità dei medici ad effettuare più turni.

Nel passato non è stato possibile, evidentemente.

Oppure non lo si è tentato.

Ma devo dire che ora, solo ora, si realizza quanto affermava alcune settimane fa il dirigente del distretto sanitario di Fano, il quale faceva la distinzione tra postazione centrale HUB di guardia medica (Fano) e postazione secondaria SPOKE (Mondolfo).

Come poteva Mondolfo essere una postazione SPOKE se non aveva nessun turno di guardia medica assegnato?

Non era una postazione, semplicemente.

Anche se la classificazione tra postazioni HUB e SPOKE, di guardia medica, a me sembra del tutto arbitraria da parte della dirigenza sanitaria fanese.

Che dire?

Si continua a navigare a vista, non c’è nessuna certezza per il futuro, è tutto demandato alla buona volontà dei medici incaricati.

Eppure appena nel marzo del 2022 l’assessore regionale alla sanità Saltamartini annunciava che: “..non saranno disposti accorpamenti di sedi o riduzione dei servizi di guardia medica..”.

Se ancora sono ai preliminari per definire l’accordo regionale integrativo sulla base dell’accordo nazionale di lavoro dei medici di medicina generale del 28 aprile 2022!

Per intanto a Mondolfo cominciano ad essere occupati gli ambulatori dei medici di medicina generale di via Garibaldi 23, propedeutici alle future Aggregazioni Funzionali Territoriali mediche .

Salutati dal sindaco Barbieri, nel consiglio comunale del 27 luglio scorso, come ambulatori medici H24!

Molto ottimisticamente, visti i tempi forse fra 24 anni!

