Serfilippi (Lega): “I maxidossi a Roncosanbaccio creano problemi e rischiano di essere irregolari”

I consiglieri leghisti presentano una interpellanza in Consiglio comunale. “Il Comune trovi una soluzione”

FANO – “A Roncosanbaccio i maxidossi installati nel 2022 dall’ex assessore Tonelli continuano a creare disagi, troppo alti e pericolosi e persino irregolari leggendo la normativa. Si trovi una soluzione di equilibrio che sappia coniugare la necessità di ridurre la velocità di transito con un fluido transito dei veicoli.

I consiglieri comunali della Lega Fano Luca Serfilippi, Gianluca Ilari, Luigi Scopelliti e Marianna Magrini hanno presentato una interpellanza in cui chiedono precisi impegni all’amministrazione fanese.

“In base alla normativa vigente i dossi artificiali , posizionati su strade con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h devono avere una larghezza non inferiore a 60 cm e un’altezza non superiore a 3 cm; quelli posizionati su strade con limiti di velocità pari o inferiore a 40 km/h devono avere una larghezza non inferiore a 90 cm e un’altezza non superiore a 5 cm; e infine i dossi posizionati su strade con limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h devono avere una larghezza non inferiore a 120cm e un’altezza non superiore a 7 cm. Quelli posizionati a Roncosambaccio sembrerebbero non rispettare la normativa vigente in quanto sono alti quasi 20 cm e risultano pertanto troppo alti e pericolosi. Il risultato ottenuto è che gli automobilisti di autubus e mezzi pesanti al momento del passaggio sui dissuasori rischiano di strisciare nell’asfalto e creare danni e disagi ai passeggeri e ai mezzi, inclusi tutti i cittadini che vi transitano con la propria vettura, biciclo o motociclo costretti a dover sobbalzare sul dosso.

Occorre intervenire con buonsenso e trovare una soluzione equilibrata che sappia abbinare la necessità di ridurre la velocità e migliorare la sicurezza con un fluido transito dei veicoli.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it