Pugilato, un Charly in grandissima forma respinge l’assalto al titolo di Federico Schinina

CIVITANOVA MARCHE – Un Charly in grandissima forma ha respinto l’assalto al titolo dei superleggeri di Federico Schinina con una nettissima superiorità. I giudici Roda e Paolucci si sono trovati concordi sul 99 a 91 per il campione mentre Ruggeri ha optato per un 98 a 92. E’ un punteggio che va letto con attenzione perché non vuol dire che lo sfidante non abbia fatto la sua parte ma anche nel nostro particolarissimo cartellino eravamo in linea con il giudice Ruggeri: due riprese per Schinina, otto per il campione. In effetti in tutto l’andamento del match vi è stata una costante superiorità anche se non eclatante del pugile di Castelfidardo che ha portato i colpi migliori, ha sempre tenuto saldamente il combattimento in pugno ed ha dimostrato di essere molto cresciuto.

Schinina ha provato tutte le strade: attacco, difesa, atteggiamenti istrioneschi ma Charly non si è scomposto ed ha sempre fatto quel qualcosa in più che gli ha consentito di aggiudicarsi la ripresa. Ed ora? Dopo questa terza difesa del titolo si può cominciare, a nostro parere, a guardare anche ad altri traguardi ma questo è un compito del suo team e dei suoi tecnici Marra e Gabbanelli. Per ora Charly si godrà questo successo e questo ultimo scampolo di estate e poi si vedrà.

Altra nota positiva è quella relativa al pubblico che è accorso in massa se si considera che imperversava un vero nubifragio. Segno evidente che il pugile di Castelfidardo è seguitissimo in regione ed anche oltre e che il pugilato marchigiano sta riempiendo le palestre di giovani e i Palasport di pubblico come anche precisato a più riprese dal Presidente regionale del Coni, Fabio Luna, e dal presidente regionale Luciano Romanella.

Altro match interessantissimo quello della esordiente Montalbini che sulle sei riprese ha regolato la Mancusi. Anche in questa occasione non siamo riusciti ad assegnare un round a quest’ultima che pure si è battuta con caparbietà fino all’ultimo tempo. La Montalbini l’ha prese sempre sul tempo ed ha piazzato diretti e ganci da manuale mantenendo il ritmo costante per tutte e sei le riprese.

Poco da dire sugli altri combattimenti se non che il kossovaro Besart Pireva, che vive stabilmente a Castelfidardo e si allena in quella palestra, dopo poche battute, neppure un paio di minuti, ha centrato l’avversario, Beh Traore, con un preciso colpo d’incontro e l’ha messo out. E’ al suo terzo combattimento di cui due vinti prima del limite; le potenzialità le ha tutte: si muove bene sul ring ed ha un pugno consistente. Marra e Gabbanelli ci puntano molto e per ora non si può che dare loro ragione.

Deludente il match Lenti vs Patko. Anche questo risoltosi per Kot alla prima ripresa. Lo slovacco non è praticamente esistito: Lenti lo ha massaggiato subito al fegato, Patko ha dimostrato di non gradire e si è inginocchiato due volte prima di esser tolto di gara dall’arbitro Di Clementi.

Buono anche il prologo dilettantistico con in evidenza lo youth Anacleto Gabbanelli che ha superato l’abruzzese Cascini dopo tre riprese di ottimo pugilato in cui è prevalso portando colpi diritti ed efficaci. E’ un ragazzo sicuramente da attenzionare.

Arbitri Giudici: Marogna Antonio, Ruggeri Paolo, Roda Alessandro, Paolucci Antonello, Di Clementi Sauro, Longarini Fabrizio; Commissario di Riunione: Gabriele Fradeani; Cronometristi: Domogrosso Andrea, Campana Stefano; Medico di Servizio: Enio Di Pizio; Supervisore: Foti Albino; Speaker Lamanna Valerio.

I risultati

Junior kg 54: D’Alfonso Alessia (Ivanko) b. Kolodziej Marta; Youth kg 85: Gabbanelli Anacleto (B.C.Castelfidardo) b. Cascini Andrea (Ivanko); kg 63: Kolodziej Davide (B.C.Castelfidardo) e D’Alessandri Samuele (Pug. Di Giacomo) pari; Schoolboy kg 63,5: De Lorenzo Alessandro (Ivanko) b. Malaccari Federico (Cluana);

Professionisti pesi leggeri: Montalbini Erica ( B.C.Castelfidardo kg 61,6) b. Mancusi Immacolata ( Minotauro Boxe kg 62,5) p. 6 riprese; mediomassimi: Pireva Besart (Kossovo kg 78) b. Beh Alassane Traore (Pug. Rodigina kg 79,2) Ko 1^; leggeri: Lenti Vario (Magnesi Team kg 61,6) b. Patko Kristian (Slovacchia kg 62,2) Kot 2^ ; Campionato Italiano pesi superleggeri: Metonyekpon Charlemagne ( Magnesi Team kg 63,250) b. Schinina Federico ( Delle Fave kg 63,05) p. 10 riprese

