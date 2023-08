Arrampicata sportiva, raduno pre-mondiale al via per Stella Giacani

CHIARAVALLE – Arrampicata sportiva: raduno pre-mondiale al via per Stella Giacani. Lo “stambecco” di Chiaravalle ha ultimato gli allenamenti allo stadio comunale con il suo preparatore, il Formatore OPES Massimo Pistoni ed ora sì prepara a partire per il raduno della nazionale a Innsbruck. Una settimana che servirà a testare lo stato della preparazione sotto gli attenti occhi dei tecnici federali.

L’atleta poi rientrerà per finalizzare in modo particolare gli aspetti specifici della disciplina a Montesilvano con il coach Danilo Marchionne. Lo ricordiamo l’atleta chiaravallese é una specialista del Boulder e parteciperà ai Campionati del Mondo under 18 che si terranno a Seul a fine agosto.

Per l’occasione la catena di abbigliamento sportivo King-find your attitude per la quale Stella fa da TESTIMONIAL ha consegnato alla ragazza un completo personalizzato con tanto di bandiera italiana, proprio a suggellare l’importanza della sua missione sportiva. Rivedremo Stella Giacani a Chiaravalle ancora per un po’, per un “ritocchino” atletico, prima che voli verso il continente asiatico e si confronti contro le atlete più forti del pianeta.

