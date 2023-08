A Chiaravalle un corso pre-sportivo dedicato ai bambini dai 4 ai 9 anni

Organizzato per insegnare a riconoscersi nel proprio corpo ed imparare a relazionarsi con il mondo esterno

CHIARAVALLE – Educare al movimento e alle emozioni: é il nuovo corso pre-sportivo dedicato ai bambini dai 4 ai 9 anni per insegnare a riconoscersi nel proprio corpo ed imparare a relazionarsi con il mondo esterno.

Un corso che non punta a “specializzare” i bambini, ma a costruire in maniera ludica, attraverso il gioco, gli schemi motori e aumentare l’autostima: “Qui non si crescono “campioni”, qui parliamo agli individui…” Ci dice personalmente il responsabile tecnico del corso Massimo Pistoni, ed ancora: “… Ogni bambino è unico e noi lo aiuteremo a riconoscersi tra gli altri. La nostra missione è formare l’individuo prima ancora dello sportivo. Per quello c’è tempo; innanzi tutto daremo spazio al gioco e alla fantasia per acquisire la motricità e sviluppare il senso di coordinazione a 360°…”

Il corso nonostante sia rivolto ai bambini, coinvolge anche i genitori, in quanto li stimola a capire e riconoscere con maggior fluidità i bisogni e le richieste dei figli. Massimo Pistoni é formatore OPES, laureato in scienze motorie, criminologo clinico, specializzato in psicologia infantile e adolescenziale, con perfezionamento in BES e prevenzione precoce. É l’ideatore del progetto ludico tonico-emozionale “Il gioco del mostro” che ha ricevuto il riconoscimento della commissione scientifica della Camera di Mediazione Nazionale, con il quale collabora nelle scuole dell’infanzia e di primo grado.

Il corso è organizzato dalla ASD Atletica Chiaravalle e dalla OPES Marche due istituzioni che da anni si concentrano all’educazione al movimento, piuttosto che all’educazione del movimento.

Un gioco di parole all’apparenza simile, ma di fatto diametralmente opposto, che vede da un lato orientare l’educazione psicofisica verso il concetto di successo, di miglioramento del sé, dall’altro puntare troppo spesso verso la precocizzazione dello sport e al concetto di vittoria a partire dal periodo infantile.

Questo periodo è talmente sensibile e delicato che necessita di stimoli emozionali e affettivi: quelli di tipo performante agonistico vanno insegnati con parsimonia e nel tempo. Il corso ha una visione larga di educazione individuale e mira all’insegnamento della gestione comportamentale. Lega perfettamente con il concetto di promozione allo sport, anzi ne intensifica il valore, proprio perché concentra inizialmente l’insegnamento sulla percezione del corpo e potenzia le qualità motorie dei bambini.

Si terrà allo stadio comunale di Chiaravalle a partire dal mese di settembre. Per info 3246159299

