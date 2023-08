Venerdì a Civitanova Marche Charlemagne Metonyekpon, metterà in palio il tricolore con lo sfidante Federico Schinina

di GABRIELE FRADEANI

CIVITANOVA MARCHE – Si è svolta nei locali del Comune la conferenza stampa intesa a presentare l’evento pugilistico di venerdì presso lo stadio di Lungomare Piermanni che, come noto, avrà nel suo clou il match in cui il campione italiano dei pesi superleggeri, Charlemagne Metonyekpon, metterà in palio il suo titolo contro lo sfidante Ufficiale Federico Schinina.

Ha preso la parola l’assessore allo Sport, Claudio Morresi, che si è dichiarato , a nome dell’amministrazione, felicissimo di ospitare la manifestazione in questione non solo per la sua indubbia valenza ma anche perché riporta in Città la grande Boxe che un tempo era di casa sia sulla piazza che al “Rossini”.

E’ poi intervenuto il presidente regionale della FPI, Luciano Romanella, ringraziando l’amministrazione comunale per la disponibilità data ad ospitare l’evento e soprattutto coloro che sono riusciti con grossi sacrifici ad organizzare la manifestazione, segnatamente i Tecnici della Boxing Club Castelfidardo, Andrea Gabbanelli e Daniele Marra “senza la loro professionalità non saremmo riusciti a portare questo campionato nella nostra regione e ciò è ancora più soddisfacente in quanto giunge in un momento di massima affluenza con tanta gente che sono sicuro ci onererà della sua presenza. Civitanova è un punto di riferimento per il turismo marchigiano e meritava uno spettacolo che sono certo sarà esaltante”.

Charly oltre ai ringraziamenti di rito a tutti coloro che si sono adoperati per costruire l’evento ha promesso che il pubblico venerdì sera sarà più che soddisfatto perché vedrà due veri pugili ed un incontro equilibrato e sicuramente avvincente.

Schinina ha ringraziato per l’opportunità offertagli di battersi per il titolo, ha promesso anche lui un grande combattimento. Gabbanelli dal canto suo ha esordito dicendo che la prevendita sta andando molto bene e che ha avuto richieste anche dalla Umbria dall’ Abruzzo e dalla Emilia Romagna e ciò fa sperare in un sold out. Una bella serata di pubblico ed ottimi combattimenti.

Ha evidenziato che oltre al main event combatteranno, fra i professionisti, Erica Montalbini, al suo esordio, il mediomassimo kossovaro Pireva Besart, in procinto di passare con i colori della B.C.Castelfidardo, ed il leggero Lenti Vairo già campione italiano della categoria. Ha ricordato i prezzi: 20 Euro la tribuna e 30 il bordo ring e l’orario iniziale per le 19 con i dilettanti e il clou previsto intorno alle 22. La riunione si è chiusa con le parole di Gabbanelli: “Un campione, uno sfidante di spessore, un match che si preannuncia molto caldo ed equilibrato, sicuramente un grosso spettacolo e vinca il migliore”.

