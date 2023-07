Fernet-Branca: la storia internazionale di un amaro italiano di successo

A guardare il ricco panorama dei distillati e degli amari italiani si nota subito che i prodotti iconici in commercio sono molteplici, ma pochi possono vantare una storia così longeva e costellata di successi internazionali come Fernet-Branca. Questo amaro, infatti, con la sua miscela unica di erbe e spezie, ha conquistato i palati di milioni di persone in tutto il mondo, guadagnandosi un posto di rilievo nella cultura e nella tradizione del bere.

La storia di Fernet-Branca inizia nel 1845, quando Bernardino Branca, quello che oggi definiremmo un appassionato erborista milanese, creò una formula segreta per un elisir amaro dalle caratteristiche a dir poco prodigiose, trovando il perfetto equilibrio tra oltre 27 erbe, radici e spezie provenienti da tutto il mondo. Branca produsse un liquore unico nel suo genere il cui successo fu immediato a Milano e in tutta l’Italia, grazie alle sue proprietà digestive e al suo sapore distintivo, e non tardò a trovare fortuna anche ben oltre i confini della penisola.

Già dai primi anni del Novecento, infatti, il liquore iniziò a essere esportato in tutto il mondo, guadagnando popolarità in Sud America, negli Stati Uniti e in molti paesi europei. In Argentina, ad esempio, è diventato non solo una bevanda nazionale, ma un ingrediente fondamentale per il famoso cocktail “Fernet con Coca”, una miscela di Fernet-Branca e Coca-Cola, il famoso drink che prende il nome di Fernando e che dal 2020 è entrato di diritto a far parte della lista dei nuovi Cocktail IBA.

La popolarità a livello internazionale di questo amaro italiano è attribuita alla sua formula segreta, che rimane immutata dal 1845, e al suo sapore unico che continua ad affascinare e conquistare i bevitori di tutto il mondo. Ed è un successo che, nel corso degli anni, è stato celebrato con numerosi riconoscimenti: Fratelli Branca Distillerie, infatti, ha ricevuto numerosi premi internazionali per la qualità del suo liquore, confermando il suo status di eccellenza nel settore delle bevande alcoliche. Tra i più celebri nella sua bacheca ricordiamo:

Medaglia d’oro alla “Los Angeles International Spirits & Wine Competition” 2016;

Medaglia d’oro alla “San Francisco World Spirits Competition” 2015;

Primo brand italiano “Shanken’s Impact Databank PREMIUM TOP 100’s Brightest Star – Fastest Growing Brands 2009-2014”;

Quarto posto in occasione del “Fastest Growing Global Brands of the Millionaires’ Club of Drinks International”, giugno 2014;

12° posto al “TOP 100 Premium Spirits Brands Worldwide”, 2015.

Naturalmente, non sono solo i premi a rendere Fernet-Branca unico nel suo genere: a fare realmente la differenza è la capillarità sul territorio, la capacità di unire una comunità giovane e coesa di persone che lavorano per una passione comune e di catturare costantemente l’attenzione dei consumatori.

Il Fernet-Branca rappresenta una storia di successo internazionale nel panorama delle bevande alcoliche, proprio come nella visione pionieristica e proiettata oltre i confini nazionali di Bernardino Branca. Con la sua miscela unica di erbe e spezie, ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un’icona vera e propria che si è diffusa con rapidità da Milano al resto del mondo, apprezzato prima per le sue sorprendenti doti come digestivo e poi per l’amaro versatile che può essere consumato tanto liscio, quanto come ingrediente per ricette uniche di long drink e cocktail di successo.

