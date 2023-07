Presentato ad Ancona il Meeting per l’amicizia tra i popoli

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Come ormai è una bella consuetudine, presso il Salotto buono della Città, quale è appunto Piazza del Plebiscito, è stata presentata ad Ancona l’edizione 2023 del Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini.

Il tema di quest’anno, “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”, pone al centro della vita di tutti i giorni l’amicizia, un ingrediente fondamentale per la costruzione di relazioni autentiche, specialmente in un momento storico, come quello che stiamo vivendo, insanguinato da guerre fratricide.

Il meeting, ideato per la prima volta nel 1979, è una manifestazione nata da alcuni aderenti al movimento di educazione ecclesiale di Comunione e Liberazione, che propone una riflessione e un confronto aperto su temi culturali, religiosi, politici, artistici, attraverso una serie di incontri, dibattiti, mostre, eventi musicali, letterari, sportivi.

L’amicizia da sempre è al centro del desiderio del cuore umano. Il Meeting stesso è nato da una amicizia e continua a scommettere tuttora sul dialogo con l’altro.

Per il Comune di Ancona erano presenti l’Assessore alla Cultura Anna Maria Bertini e l’Assessore ai Servizi Sociali Manuela Caucci, oltre al Presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi, che, in un breve intervento conclusivo, ha ricordato come la presentazione in piazza del Plebiscito sia la seconda. Erano presenti anche i consiglieri regionali Carlo Ciccioli e Marco Ausili.

Anche quest’anno il pezzo forte dell’evento è stato il concerto del Gruppo One Way, che nello spazio di due ore ha deliziato i presenti con tanta buona musica. Il Gruppo, formato dai seguenti componenti, per ordine alfabetico: Simone Carotti al basso; Giulia Cecconi (voce); Alessandro Lazzari alle chitarre; Matteo Lentinio alle tastiere; Mauro Mosciatti alla batteria; Serena Rossi (voce), ha riproposto canzoni del miglior repertorio italiano ed internazionale.

Conduttrice della bella serata è stata la musicista Agnese Sanna, che ha introdotto l’evento e presentato gli amici di One Way.

L’intervento di Salvatore Cinquemani, che si occupa dell’Amministrazione del Meeting di Rimini, è stato un momento ricco di riflessioni ed emozioni. Nel presentare brevemente il Meeting, Cinquemani ha fatto una carrellata sull’edizione di quest’anno, soffermandosi sulle mostre e sugli spettacoli più gettonati, senza tralasciare alcuni particolari, come lo Spazio per l’intrattenimento dei bambini, che da quest’anno ha raggiunto le dimensioni di un vero e proprio Padiglione.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it