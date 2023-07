Dedizione e radici nel territorio, il presidente Latini premia quattro imprese

ANCONA – “Esempi di spirito imprenditoriale, dedizione al lavoro e perseveranza”. Con questa motivazione il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha premiato questa mattina a Palazzo delle Marche quattro aziende che rappresentano “l’eccellenza della piccola e media impresa marchigiana”.

Nel corso della cerimonia Latini ha evidenziato la capacità dimostrata “nel portare avanti per decenni l’attività con passione, continuando con coraggio, creatività e lungimiranza a investire nell’innovazione, anche di fronte a prove eccezionali, come la pandemia e le complesse congiunture economiche”.

“Nella nostra regione – ha proseguito il Presidente – le aziende in grado di costruire con i dipendenti una comunità, restando saldamenti legate alle radici marchigiane, nonostante il ruolo di eccellenze proiettate in Italia e nel mondo, rappresentano dei modelli che come Assemblea legislativa vogliamo valorizzare e ringraziare”.

I destinatari dell’encomio sono il Lanificio Cariaggi di Cagli, leader nel settore filati di pregio, presente l’Amministratore delegato Piergiorgio Cariaggi; la famiglia Monticelli, titolare dell’omonima azienda osimana fondata nel 1969, ideatrice degli angoli di giunzione in alluminio per serramenti, rappresentata da Sonia Monticelli; l’azienda Cintioli di Castelfidardo, con l’Ad Giorgio Cintioli, impresa di carpenteria nata nei primi anni ‘80, qualificata nella lavorazione delle lamiere; per il settore ho.re.ca., Massimo Gioacchini, con i soci Simone Falappa e Giovanni Ausili, per il traguardo dei quarant’anni di attività del Caffè del Corso nel centro storico di Osimo.

La cerimonia, alla quale ha partecipato anche la consigliera segretaria Micaela Vitri, è stata l’occasione per un confronto sulle nuove sfide dell’imprenditoria, dall’apertura di nuovi mercati alla necessità di reperire figure professionali in grado di conciliare manifattura e automazione, senza perdere il valore della tradizione. (L.V.)

