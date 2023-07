Anche quest’anno Mondolfo premiato con la “Spiga verde” della Fee

MONDOLFO – Unico comune della provincia di Pesaro e Urbino ad ottenere il riconoscimento di “Spiga verde FEE 2023”, Mondolfo è fra le 72 località assegnatarie dell’8^ edizione, nove in più rispetto allo scorso anno, sparse in 14 regioni italiane. A consegnare il premio ai migliori comuni rurali la Fee-Foundation for environmental education.

Una conferma questa per l’agro mondolfese, che valorizza un percorso composto da una serie di indicatori da soddisfare, al quale tutti i comuni possono liberamente aderire. L’iter procedurale che ha visto la spiga verde anche per il nostro territorio è certificato ISO 9001-2015 e le candidature sono state esaminate da una Commissione di valutazione dedicata. Quest’ultima è composta da rappresentanti del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, del Turismo, del Cnr, dell’Arma dei Carabinieri e di Confagricoltura.

I parametri presi in esame sono in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. “Con soddisfazione” – così l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità Sostenibile Filomena Tiritiello – “ringraziamo tutti coloro che hanno permesso di confermare questo risultato, frutto di un intenso lavoro di squadra. Sviluppo sostenibile, corretto uso del suolo, sostenibilità in agricoltura, con aspetti che incrociano alcuni dei parametri delle Bandiere Blu come l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata, la valorizzazione del paesaggio e la cura dell’arredo urbano sono alcuni parametri che sono stati valutati, nell’intento condiviso di migliorare ancora insieme all’apporto di imprese e cittadini”.

