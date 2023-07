Un grosso pino cade sulla strada e blocca la viabilità

LORETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Buffolareccia, a Loreto, per un grosso pino caduto sulla sede stradale, coinvolgendo anche un’auto in sosta.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Osimo, con in supporto personale dalla sede centrale di Ancona con l’autogru, ha tagliato la pianta liberando la strada per il passaggio delle auto. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto, per la viabilità, anche gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it