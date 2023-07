Nuova Agenzia BCC Fano a Calcinelli al servizio dello sviluppo locale

Mercoledì il taglio del nastro. Offre spazi e servizi comodi per la clientela. È la seconda inaugurazione di sportello nell’arco di 6 mesi. Al termine presentazione del volume di Alfio Magnesi dedicato alla comunità di Calcinelli di Colli al Metauro

FANO – Nuovi e ampi locali, servizi più comodi per la clientela, accoglienza, sostenibilità e piena sicurezza. Sono le caratteristiche della nuova agenzia BCC Fano di Calcinelli – Colli al Metauro che dalla vicina piazza Pio Franchi de Cavalieri è stata trasferita in via Manzoni 1, al piano terra di una palazzina ben visibile dalla via Flaminia.

Il taglio del nastro è in programma nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio alle 17, con la benedizione dei locali da parte del vescovo Mons. Andrea Andreozzi e del parroco di Calcinelli don Matteo Pucci, il saluto del sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti e il benvenuto dei vertici della banca, in particolare il Presidente Romualdo Rondina e il Direttore generale Giacomo Falcioni.

La nuova agenzia, la seconda dopo lo Sportello Sede che BCC Fano inaugura nell’arco di sei mesi, occupa l’intero piano terra di una moderna palazzina priva di barriere architettoniche. Gli uffici interni sono stati concepiti per assicurare accoglienza, riservatezza e piena sicurezza alle operazioni: è prevista la presenza di due casse con operatore, una cassa self automatica che permette di gestire in autonomia la maggior parte delle operazioni bancarie, un ATM evoluto attivo H24 posto all’esterno. Com’è nello stile BCC Fano, anche per l’agenzia di Calcinelli, benché sia in un contesto condominiale, sono stati previsti accorgimenti green come, per esempio, l’illuminazione a led a bassissimo impatto energetico e l’impianto termico alimentato da energia acquistata dal consorzio BCC Energia e originaria al 100% da fonti rinnovabili certificate.

«L’apertura al pubblico della rinnovata agenzia di Calcinelli fa parte della strategia messa in campo da BCC Fano per essere sempre più vicina e al servizio dello sviluppo del territorio – osserva il Direttore generale Giacomo Falcioni -. Da tempo la banca è presente con successo crescente nel territorio tra Fano, Senigallia e primo entroterra. L’area di Colli al Metauro è ricca di insediamenti produttivi e famiglie giovani e migliorare la presenza qui significa sostenere la crescita economica e il benessere sociale».

“Calcinelli, la storia e le storie” – Alle 18,30, al termine dell’inaugurazione dell’agenzia, la vicina Sala della Comunità in via Carducci ospita la presentazione del volume “Calcinelli, la storia e le storie” a cura di Alfio Magnesi. Moderato dal giornalista Massimo Foghetti, l’autore accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie inedite, più curiose e originali della comunità di Calcinelli le cui famiglie storiche hanno sostanzialmente partecipato alla stesura del libro. Il risultato è quello di uno straordinario “album di famiglia” dove i protagonisti si sono raccontati “da dentro”. Il volume, di oltre 300 pagine, è riccamente corredato da fotografie, documenti storici, mappe e memorie che costituiscono il DNA della comunità, patrimonio da non perdere. «Un’opera unica e originale – commenta il Presidente BCC Fano – che riguarda il territorio e la comunità, elementi di forza del nostro essere banca al servizio dello sviluppo locale. Tra l’altro si tratta della prima pubblicazione che raccoglie, con cura certosina, storie e aneddoti che riguardano l’operosa frazione di Calcinelli e che induce a rivolgere uno sguardo a un passato genuino, positivo, solidale che, per molti aspetti, in generale, è sempre più lontano dalla realtà odierna. Il libro, dunque, è anche un prezioso spunto a riscoprire le nostre origini e, magari, trasferire quei valori alle giovani generazioni».

Ai partecipanti sarà fatto omaggio di una copia del volume.

