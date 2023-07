Asdrubale a Mondolfo? Esposti i lavori degli alunni

Nell’ambito del progetto “La scuola adotta un monumento” raccontata con una mostra di disegni una vicenda delle Guerre Puniche alla foce del Cesano

MONDOLFO – “Asdrubale a Mondolfo? – La mostra di disegni” è ora possibile ammirare la ricca serie di disegni realizzati dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria Moretti di Mondolfo e che hanno servito per illustrare una vicenda delle Guerre Puniche, probabilmente accaduta non distante dalla foce del Cesano, e narrata anche attraverso i dipinti di Natale Patrizi.

Al Complesso Monumentale di Sant’Agostino, sono infatti esposti a Mondolfo i lavori condotti dagli alunni, coordinati dai docenti, per una progettualità che si inserisce in una tappa del percorso realizzato insieme anche alle classi quinte della Moretti che, già da tempo, sta conducendo con i suoi allievi l’adozione culturale del fiume Cesano, elemento carico di storia, cultura e tradizione non solo nel territorio comunale di Mondolfo.

Ecco allora che gli scolari, dopo vari approfondimenti in classe con docenti ed esperti, si sono preparati per farsi “ciceroni” ed accompagnare con storie, fatti e vicissitudini fra romani e cartaginesi alla scoperta di questo luogo, dipinto dall’instancabile lavoro di Natale Patrizi – Agrà – nell’area di Molino Vecchio a Mondolfo, dove si prende in considerazione la vigilia della ben nota Battaglia del Metauro, le ore sul Cesano che precedettero lo scontro poi combattuto da Asdrubale (fratello di Annibale) lungo il fiume Metauro nel giugno del 207 a.C., per una pagina ampiamente nota delle Guerre Puniche. Promossa dall’Archeoclub d’Italia – sede di Mondolfo, grazie alla collaborazione dell’ICS “Enrico Fermi” e del Comune di Mondolfo, “Asdrubale a Mondolfo?” è una unità didattica che prova a riproporre una ricostruzione di storia locale come narrata dai giovanissimi allievi della Primaria Moretti. La visita è libera.

