Martedì verrà presentato a Gabicce il quinto libro della scrittrice Lally Masia

GABICCE – Martedì 25 luglio andrà in scena la presentazione ufficiale del quinto libro di Lally Masia “Specchiarsi nella Nebbia”, un ulteriore tangibile evoluzione nel suo modo di scrivere.

L’evento avrà luogo, a partire dalle 20,20, nella suggestiva cornice di Gabicce Monte, una terrazza naturale sul golfo e parte integrante del Parco San Bartolo, precisamente “dalla Gioconda” che esprime l’essenza del luogo; un equilibrato mix tra mare, natura, cucina gourmet e ambiente esclusivo, precisamente nella “limonaia”, considerato il punto più alto del paese. Protagonista della serata non sarà solo “Specchiarsi nella nebbia” ma anche tanta arte, musica e performance sotto la direzione creativa di Maurizio Scilla di 03studio srl.

A condurre la serata sarà la giornalista Cristina Tassinari.

In mostra pezzi d’arte di modernariato di grande prestigio donati dall’attività “Seconda Vita Vintage”, e le opere degli artisti: Rosanna Favaro (“Reciclando Materiali già vissuti, dando una seconda vita all’arte”), e Massimo Moretti (Collezione: “Le Ballerine”).

Il 50% dell’incasso delle opere d’arte che verranno vendute in questa occasione, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione “Il punto rosa” per il sostegno delle persone affette da carcinoma mammario.

“Sono orgogliosa di questa serata, perché il 25 luglio sarà un momento davvero speciale proprio come il mio nuovo libro” – spiega la Masia -.Un ringraziamento va a tutti gli sponsor, ben 12, che hanno contribuito a rendere possibile questa serata”.

Si ringrazia: 03studio srl, Le Twins, Unio ferless Design, Eurocellular, La Bulloneria Pesaro srl, Carisma Professional, Pino Print Stampa Digitale, Associazione Il Punto Rosa , Seconda Vita Store Vintage, MT Produzioni Moduli Ruotanti, Ryan Constract e Studio Chirurgia Estetica Dott.ssa Ricci.

Lally Masia

Lally Masia è una femme creative e scrittrice originaria di Montefiore Conca, un piccolo paese nella provincia di Rimini. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro “Un uomo di nome Vincent” e nel 2020 “La seconda vita di Eleonora”, due romanzi frutto di storie raccolte nel tempo e custodite gelosamente in un diario. “Donna a colori” è il terzo libro, uscito nel 2021, in cui ha voluto incrociare cinque personalità femminili che rappresentano le conquiste e i limiti che ogni donna vive quotidianamente. Con “Vinco io” nel 2022, vi è un’ulteriore maturità della scrittrice che decide di coinvolgere il lettore in una introspezione profonda delle paure dell’emisfero femminile. La partecipazione alla serata è solamente su invito. Per info: 347/7306022

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it