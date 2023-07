A Valfornace un’area fitness aperta alla fruizione di tutti

VALFORNACE – Uno spazio dove fare esercizio fisico all’aria aperta destinato agli amanti dello sport ma non solo. E’ quello che l’Amministrazione comunale di Valfornace ha organizzato in via Mariana da Frontillo.

L’area fitness pubblica accoglie ben cinque stazioni con una panca per pettorali, una cyclette, una bicicletta ellittica, una macchina per le trazioni e gli addominali e e una macchina per le leg extension. Si tratta di attrezzi di ultima generazione ognuno dei quali reca la stampa di un codice Qr, da inquadrare con lo smartphone, per visualizzare le modalità di utilizzo insieme a una scheda con immagini che ne facilitano la comprensione.

L’utilizzo delle attrezzature, ovviamente, è sotto la completa responsabilità degli utenti che possono godere di questo spazio immerso nel verde e dotato anche di panchine per il relax.

