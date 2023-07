Motociclista si scontra con un’auto, soccorso e trasportato in ospedale

NUMANA – Oggi pomeriggio, alle 16.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Litoranea, nel Comune di Numana, per un incidente stradale tra un’auto ed una motocicletta.

Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati tra loro. Il conducente della moto è stato subito soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118.

La squadra di Osimo dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it