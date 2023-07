La Lega punta a dare risposte alle istanze che arrivano dai territori

ANCONA – La Lega rilancia puntando a dare risposte ancora più puntuali alle istanze dei territori forte del rinnovato assetto politico e organizzativo frutto dei congressi e dell’esperienza maturata al governo della Regione dove è il primo gruppo consiliare ed esprime vicepresidente, otto consiglieri e tre assessori che assommano 45 deleghe in cui sono ricomprese, solo per citarne alcune, quelle strategiche di sanità, servizi sociali, sviluppo economico, internazionalizzazione, agricoltura, energia, cultura sport.

Lo confermano, al termine di un incontro svoltosi ad Ancona tra i consiglieri e organi regionali e provinciali del partito il segretario regionale on. Giorgia Latini e il capogruppo Renzo Marinelli sottolineando la compattezza tra amministratori e un gruppo dirigente che, dopo anni di commissariamento, sta prendendo le misure per procedere il più velocemente possibile verso una fattiva operatività a partire dalla Regione.

“Stiamo lavorando per far crescere la Lega e le Marche potendo contare una squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene – dichiara a Latini a margine della riunione – Abbiamo ricevuto un mandato dai marchigiani e dai nostri stessi iscritti per dare voce al territorio e continuiamo a farlo con rinnovata energia e nuovo passo per la crescita del partito”.

“La Lega ha deleghe e ruoli importanti in Regione ai quali ha portato in dote concretezza, senso di responsabilità e visione di territorio e di prospettiva – aggiunge il consigliere Marinelli – Da capogruppo posso assicurare che si è lavorato e si continuerà a lavorare in sintonia con tutte le anime della Lega nella precisa volontà di risolvere, ciascuno nel suo ruolo, le criticità connaturate all’azione di governo. Abbiamo preso l’impegno con i cittadini di non lasciare indietro nessuno e vogliamo mantenere le promesse elettorali”.

