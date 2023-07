Alla guida con troppo alcool, altre patenti ritirate dai carabinieri

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli in tutto il territorio di pertinenza. Nel fine settimana sono state denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza ed uno per aver violato il provvedimento Dacur messo da questore.

Nel dettaglio la pattuglia del Radiomobile nel fine settimana alle 3:00 di notte ha fermato in via Casoli un fabrianese ventenne che all’alcoltest ha totalizzato un valore pari a 1,4 grammi sul litro. Patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza, auto affidata e autorità giudiziaria e amministrativa avvertite.

Sempre di notte, ma a Genga, la Stazione locale ha denunciato un trentenne di Fabriano che guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,7 g/l: anche per lui patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza, auto sequestrata e autorità giudiziaria e amministrativa avvertite.

A Sassoferrato, infine, in piena notte, è stato sorpreso un trentenne nordafricano, con regolare permesso di soggiorno, in un bar. Nei suoi confronti era stato emesso dal questore un provvedimento, Dacur, che vietava l’accesso nei locali pubblici. Per questo motivo è stato denunciato per la violazione del provvedimento ed ora si valuta l’inasprimento della pena.

