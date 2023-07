Torna a Falconara la 10^ edizione di “Nonni e nipoti”, la passeggiata del gruppo Amici per lo Sport

FALCONARA – La passeggiata ludico-motoria più famosa di Falconara Marittima compie dieci anni: venerdì 21 luglio nel cuore della città torna l’evento ludico-motorio più importante del calendario estivo falconarese. Grazie al Gruppo Amici per lo Sport (G.A.S.), la collaudata associazione non a scopo di lucro che da anni diffonde la cultura del movimento e della prevenzione sanitaria, grandi e piccini percorreranno insieme le vie del centro grazie alla decima edizione di ‘Nonni e nipoti con famiglie e mondo paralimpico’. Il percorso, interdetto al traffico, prevede partenza da Piazza Mazzini ed interesserà Via Nino Bixio fino all’incrocio con Via Trieste e ritorno.

Dalle 16 sarà possibile iscriversi alla passeggiata negli stand della piazza centrale: a fronte del costo di 5 euro, ogni partecipante riceverà una bag contenente acqua, buoni gelato e buoni spesa messi a disposizione dal main partner Sì con Te ed usufruibili dal 21 luglio al 31 agosto.

Al momento dell’iscrizione, inoltre, verrà consegnato il laccetto tricolore che terrà legati i nonni e i nipoti, vero simbolo della manifestazione che mira a confermare i grandi numeri delle manifestazioni pre-Covid: per l’edizione 2023 sono attese circa mille persone nell’arco dell’intera giornata. Dalle 17 inizierà l’animazione per bimbi e famiglie ed alle 20 inizia la preparazione della passeggiata ludico-motoria, che partirà solo dopo il fatidico sparo. A coordinare il tutto dal palcoscenico in Piazza Mazzini ci sarà il giornalista Maurizio Socci. Intrattenimento musicale assicurato dal gruppo Le Rimmel. Al termine della passeggiata si terrà la consegna delle medagliette celebrative, la lotteria (ad ogni iscrizione corrisponderà un numero valido per l’estrazione finale) e una grande cocomerata chiuderà in bellezza l’evento.

Special guest dell’edizione 2023 sarà Assunta Legnante, la famosa pesista e discobola paralimpica che continua a collezionare successi. Accanto a lei un falconarese che sta facendo parlare di sé fra gare di resistenza e maratone nel deserto: sarà ospite della manifestazione del G.A.S. Fabrizio Fabretti, l’atleta 41enne da qualche anno a questa parte appassionato a thriathlon e preparazione atletica, che ha trovato nello sport il volano migliore per affrontare piccole e grandi sfide quotidiane.

Intervenuti alla conferenza stampa il Sindaco di Falconara Stefania Signorini, il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini, l’Assessore al Bilancio regionale Goffredo Brandoni, il Presidente del CONI Marche Fabio Luna, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marche Luca Savoiardi ed i partner dell’evento, fra cui Monaldo Moretti (Area manager Sì con Te) e Gianluca Bonsinetto (Direttore Superstore Sì con Te di Falconara).

Presenti uno stand sulla robotica in collaborazione con l’Univpm grazie al Professore Domenico Ursino. Spazio infine all’aspetto della salute e del benessere della persona: insieme alla Croce Rossa Italiana ci sarà Luca Belli della A.S.T. Ancona per sensibilizzare grandi e piccoli sui benefici della sana e corretta alimentazione e sulle sbagliate abitudini derivanti da uso di alcol e fumo. Presenti le dragonesse e angolo gusto a cura del Biscottificio solidale Frolla.

L’evento è organizzato dal G.A.S. con il sostegno di Regione Marche, Università Politecnica delle Marche, Comune di Falconara Marittima, Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara Marittima e numerose attività commerciali del territorio. Previsto inoltre il sostegno di A.S.T. (Azienda Sanitaria Territoriale) e del Piano Prevenzione Marche 20-25.

In via del tutto straordinaria il Comune di Falconara consentirà l’accesso per la sosta all’interno del Parco Kennedy. Sulla viabilità seguiranno informazioni dettagliate nei prossimi giorni.

Il G.A.S. – Gruppo Amici per lo Sport è nato oltre dieci anni fa come gruppo di “volonterosi” ora è costituto come A.P.S. Associazione di Promozione Sociale, senza scopo di lucro, con finalità sia di organizzare eventi ludici a scopo filantropico sia eventi di promozione alla tutela della salute e di prevenzione sanitaria tout court. Il focus tematico è lo sport inteso come volano di cultura, legato inoltre all’importanza dell’impegno sociale. Il G.A.S. in tutti questi anni ha devoluto alle associazioni del territorio che operano nel mondo del sociale i proventi (dedotte le spese) della propria attività. Tra gli eventi ludici, ha un peso rilevante l’organizzazione della manifestazione annuale “Nonni & Nipoti”, evento particolarmente importante anche dal punto di vista numerico passando da oltre 300 a 1.000 atleti alla manifestazione, coinvolgendo in tutto 4 mila persone. Dal 2013 il G.A.S. organizza manifestazioni focalizzate sulla prevenzione sanitaria, coinvolgendo tutte le fasce d’età e proponendo ogni anno un focus diverso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it