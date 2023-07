Thomas Braconi è il nuovo segretario della Federazione del Pd provinciale di Ancona

ANCONA – Dopo le dimissioni del segretario delle Federazione di Ancona Jacopo Francesco Falà, ieri sera è stato eletto a larghissima maggioranza al vertice del Partito Democratico provinciale Thomas Braconi. Il neo Segretario, Sindaco di Agugliano dal 2014, spende le sue prime parole per ringraziare il suo predecessore: “Nei due anni in cui ha ricoperto questo ruolo, Jacopo ha svolto un buon lavoro e vorrei ringraziarlo per il suo impegno profuso in favore della comunità provinciale, della Federazione e di tutti gli iscritti al Partito Democratico della provincia di Ancona”.

Anche se il passaggio di consegne dopo una sconfitta elettorale sarebbe una prassi consolidata in tutto il mondo occidentale, in Italia, e nel recente passato anche nel PD Marche, questo gesto oggi appare eccezionale: “La correttezza e la naturalità di questo passaggio – tiene a precisare Braconi – dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, una grande maturità della nuova classe dirigente del Partito marchigiano. La Federazione provinciale del Partito anconetano ha saputo subito e con i tempi giusti, in una situazione estremamente delicata, riprendersi e rialzare la testa dopo i risultati dell’ultima tornata elettorale, trovando sintesi e rappresentanza con una larghissima maggioranza sulla mia persona”.

Thomas Braconi condivide quindi la sua elezioni con l’ampio gruppo di iscritte e iscritti che lo hanno reso possibile: “I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutte quelle persone che in questi giorni hanno lavorato per costruire questa candidatura nel senso e con il consenso più largo possibile. Dopo le dimissioni di Falà era importante trovare una soluzione condivisa e collegiale in tempi rapidi. Non era scontato, non è stato facile ma, insieme, ci siamo riusciti”.

“Sono estremamente onorato di ricoprire questo ruolo – ammette il Segretario eletto – che impreziosisce la mia storia e passione politica. La vivo con il doveroso spirito di servizio che il ruolo richiede e con tanta soddisfazione. Oggi il Partito mi chiede di guidare una squadra che affronti in maniera partecipata e vincente ognuna delle tante sfide che ci attendono, sui temi più vicini alle tante persone che credono in noi”.

Proprio l’attenzione alla squadra che comporrà l’esecutivo del Partito è il prossimo passo annunciato dal neo-Segretario: “Saremo subito pronti. A breve costituiremo tutti gli organi, in primis una segreteria provinciale operativa, necessaria per metterci a lavoro su tutti i territori e in ciascun Comune prossimo al voto. Al più presto mi metterò personalmente in contatto con tutti i Segretari dei Circoli con la finalità di far ritornare il Partito Democratico al centro dell’azione politica. Insieme a loro, a tutti gli iscritti, con la nuova segreteria provinciale e con quella regionale guidata dalla Segretaria Chantal Bomprezzi, cercheremo di individuare le migliori candidature, con le coalizioni più ampie e coerenti possibili, che rappresentino al meglio il territorio. È questo il tempo delle scelte coraggiose e noi non ci tireremo indietro”.

Forte del mandato che l’assemblea elettiva gli ha conferito ieri sera, Thomas Braconi lancia un messaggio di sfida a chi, fuori dal PD, pensa ad un Partito oramai alle strette: “Quello dell’Assemblea provinciale è un chiaro segno di vitalità che inviamo a chi pensava di averci sconfitto per sempre. Andiamo ora a contenderci in modo competitivo la prossima tornata elettorale, per dare realmente ai cittadini amministrazioni competenti e buona gestione della cosa pubblica; a differenza da quanto abbiamo imparato a sperimentare con governi e amministrazioni di destra, brave in campagna elettorale a lanciare ammiccanti promesse ma che poi restano tali”.

Al neo-Segretario del PD Ancona il saluto e l’augurio di buon lavoro da parte della Segretaria regionale Chantal Bomprezzi: “Vivissime congratulazioni a Thomas Braconi e sinceri ringraziamenti a Jacopo Francesco Falà per il lavoro svolto – scrive Bomprezzi via social. Ora subito al lavoro per il nostro PD”. La Segretaria ha quindi annunciato a breve la convocazione di tutti i Segretari di Federazione per accogliere Braconi e proseguire le battaglie avviate dal Partito su sanità, lavoro e lotta alle disuguaglianze.

