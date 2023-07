Con Panatta la stagione della bellezza dura tutto l’anno

APIRO – Signore e signori, preparatevi ad assistere all’affascinante viaggio di 15 atlete in bikini, appena scese dal palco della rinomata competizione Fit Italy Show “2023 Panatta Rimini Contest”, mentre intraprendono un’emozionante avventura nella sede Panatta, la casa dell’allenamento Made in Italy.

Ognuna con un proprio stile unico e fascino ipnotico in abbondanza, le atlete sono le seguenti: Giulia Cattapan, Ylenia Danieli, Ramona Gallo, Marta Gavazzoni, Alessia Jones, Zoriana Loik, Mara Lucchetti, Valeria Moriconi, Yulia Mysyura, Luna Parisi, Giada Pelusu, Susy Ruaro, Ilaria Sembenini, Lin Su Yin.

Special guest dell’evento Matilde Biagini, IFBB PRO Bikini, atleta bikini professionista e Panatta Brand Ambassador.

L’estate delle atlete in bikini non è mai stata così vibrante e incantevole – e anche tu puoi lasciarti ispirare perché queste ragazze sono ambasciatrici di volontà, libertà e grinta. Sono davvero lontane dall’essere solo accattivanti figurine statiche sul palco! Il frenetico programma del week-end sarà così strutturato:

Venerdì 14 luglio gli atleti sono invitati all’iconico sguardo dietro le quinte nel mondo della tecnologia di bodybuilding all’avanguardia negli stabilimenti della Panatta.

Alla sera, l’allenamento sarà a Jesi, presso la stupenda e perfettamente attrezzata Palestra Il David by Panatta, dove potrai incontrarle e salutarle oltre a osservare i programmi di allenamento: quante serie e ripetizioni? Quali sono le parti del corpo preferite da allenare? Allenano sempre i glutei con quelle eccellenti Panatta Hip Thrust? E tante altre domande… Mentre loro si flettono e allungano a Il David, le storie individuali si intrecciano, creando un arazzo di risate, amicizia e (perché no) intensa, ma pur sempre amichevole, competizione. Insieme, formano un ensemble indimenticabile, affascinando sia il mondo del fitness che i cuori dei loro fan.

Sabato 15 luglio, tanto divertimento al Parco Acquatico Eldorado (Apiro, MC). Tuffiamoci lungo gli scivoli più lunghi d’Europa per una giornata indimenticabile di giochi d’acqua e sole. Non c’è occasione migliore di questa festa in bikini di metà luglio per celebrare come la palestra abbellisca le donne senza stagione o età prestabilita per essere felici e in forma. In realtà, all’inizio di questa divisione Bikini nella Federazione, negli anni ’10 del XXI secolo, il messaggio era che puoi davvero perseguire la bellezza in palestra rispettando il tuo lato femminile, proseguendo con i tuoi sport preferiti, migliorando la tua vita a 360 gradi. Il concetto è chiaro: lasciati ispirare ad amare il tuo corpo e spingiti oltre i tuoi limiti lungo un viaggio emozionante che è principalmente in palestra ma sempre pieno di soddisfazioni, risate e crescita. Questo è un promemoria per te, almeno per il prossimo settembre, quando tornerai in palestra – se mai ti sei fermata ora – per rinnovare progetti e determinazione, perché la palestra… può davvero darti tutto.

Panatta Srl

Fondata dal Prof. Rudy Panatta, l’azienda da sei decadi produce macchinari per l’allenamento fisico. Esporta in 85 paesi nel mondo e produce tutti i componenti nell’unico stabilimento di Apiro (MC) nelle Marche. il fatturato consolidato del 2022 è arrivato a 36,7 MLN di euro con un +24,5% rispetto al 2021. Oggi i prodotti a portafoglio sono oltre 500. I dipendenti sono 164, in crescita nel 2022 di 23 nuove unità. Particolarmente attenta al welfare, l’azienda, tra le altre cose, eroga stipendi più elevati rispetto alla categoria, assiste i lavoratori con un bonus per l’asilo gratuito e mette a disposizione case in comodato gratuito ai dipendenti che abitano lontano dal posto di lavoro.

