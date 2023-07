A Fano si fa duro lo scontro tra albergatori e Amministrazione comunale

FANO – “Sorpreso e amareggiato” è il commento di Luciano Cecchini, presidente degli Alberghi Consorziati, in relazione alle dichiarazioni apparse sulla stampa da parte dell’Assessore Etienn Lucarelli.

Amareggiato per la durezza dell’intervento e sorpreso perché pare dimenticare il grande lavoro che insieme, Alberghi Consorziati e Comune, hanno svolto per il turismo della nostra città.

“Sono inoltre profondamente contrario alle parole usate dell’Assessore definendo le nostre strutture alberghiere obsolete. Conosco bene i sacrifici fatti e l’impegno da parte dei nostri albergatori per ristrutturare le proprie attività, soprattutto in questi anni difficili dovuti alla pandemia ed altri avvenimenti.”

Gli Alberghi Consorziati sono impegnati in attività di promozione e accoglienza turistica con grande sostegno ai progetti e alle idee del Presidente Luciano Cecchini da parte delle imprese alberghiere associate che, in gran parte, aderiscono anche a Confcommercio. La Cooperativa Alberghi Consorziati, nonostante le criticità del periodo post pandemia, ha fatturato un totale di € 234.000.00 per l’anno 2022, portando circa 12.000 presenze. Gli Alberghi Consorziati non rappresentano quindi una fonte economica solo per le strutture alberghiere ma anche per tutto il comparto commerciale e turistico della nostra città.

Siamo quindi un interlocutore credibile per il mondo delle imprese e, fino a prova contraria, lo siamo stati sempre, anche per le amministrazioni comunali della città di Fano, con cui abbiamo sempre collaborato e continueremo a farlo indipendentemente dalle figure dei Sindaci e degli Assessori, che rispettiamo senza interferire minimamente nelle logiche di carattere politico ed elettorale.

“Con l’Assessore Lucarelli abbiamo condiviso la visione ed il progetto per rendere la nostra città una vera destinazione turistica, pur non sottacendo le criticità ed anche a volte gli errori che nel percorso vengono compiuti. Ma non è mai venuta meno la correttezza nei rapporti con istituzioni ed assessorato, e pertanto le dichiarazioni fornite alla stampa dall’ Assessore Lucarelli ci amareggiano profondamente e riteniamo che, con l’obiettivo di ritornare ad operare unitariamente per il bene del turismo fanese, siano necessarie da parte dell’Assessore Lucarelli dichiarazioni in senso contrario a quelle pubblicate”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it