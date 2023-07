Nasce il nuovo direttivo Fiepet della zona di Fano

Alla guida nominati gli operatori Davide Sabbatini (presidente) e Cristian Travaglini (vice presidente)

FANO – Si è costituito nei giorni scorsi il nuovo gruppo Fiepet Confesercenti della zona di Fano e Valle del Metauro con l’intento di fare fronte comune alle esigenze dell’intera categoria del mondo Horeca, con particolare riferimento alle attività di bar e piccola ristorazione.

Il nuovo direttivo ha nominato presidente Davide Sabbatini (Darderi Bistrò) e vicepresidente Cristian Travaglini (Bellavista) ed è costituito dagli operatori fanesi: Stefania Palazzini (Caffè del Porto), Cristian Ciaroni (pizzeria Da Ciarro), Enrico Gambini (Guendalina), Alberto Papolini (Caffè Centrale), Karim Berbich

(20.9 Caffè), Francesco Dionisi (Bon Bon).

“Siamo una realtà associativa alla quale hanno già aderito una quarantina di titolari dei pubblici esercizi tra i più rappresentativi della città –spiega il neo-presidente Davide Sabbatini- l’intento è di dare a Fano, città a vocazione turistica, un ulteriore supporto per il rilancio del settore dell’accoglienza dopo il periodo nero della pandemia. Per far questo è necessario proporre un’offerta turistica di livello adeguato che non sia costituita soltanto da servizi, nei quali la categoria si distingue, ma va ottimizzato il calendario degli eventi. I dati a disposizione dimostrano infatti, che gli eventi costituiscono l’attrattiva principale, sia per i cittadini, incentivati così a vivere sempre più intensamente la nostra città, sia soprattutto per i turisti”.

Il successo di ‘BrodettoFest’ è indicativo: la manifestazione ci ha permesso di destagionalizzare l’offerta e anticipare la stagione turistica, nonostante un avvio incerto a causa del maltempo e che ha risentito, anche se non direttamente, dell’alluvione che ha colpito con tragici effetti la vicina Romagna”

“Per noi sarà importante, quindi, agire su più fronti –prosegue Sabbatini- incalzando anche sulla parte sindacale: ci attiveremo per creare, di concerto con le scuole professionali e con la proposta formativa di Confesercenti, opportunità di lavoro per i giovani studenti e per chi vuole avviare il proprio percorso lavorativo nel mondo Horeca. Continueremo, inoltre, ad impegnarci per le agevolazioni sul suolo pubblico demaniale a favore dei dehors e a sensibilizzare l’Amministrazione sulla congruità delle tariffe comunali di rifiuti e servizio idrico, chiedendo anche maggiori controlli contro abusivismo e concorrenza sleale”.

Molto soddisfatti Matteo Radicchi direttore di Confesercenti Fano e Stefano Mirisola, responsabile sindacale Confesercenti Fano: “Siamo orgogliosi per come questo nuovo progetto è stato accolto dalle attività economiche di Fano, non solo tesserandosi con grande entusiasmo, ma anche con tanta voglia di collaborare e soprattutto con l’obiettivo di lavorare insieme per il bene della categoria e della collettività”.

Nella foto: Stefano Mirisola responsabile sindacale Confesercenti Fano, Davide Ippaso responsabile sindacale Confesercenti Pesaro Urbino, Cristian Travaglini vicepresidente Fiepet Fano, Davide Sabbatini presidente Fiepet Fano, Matteo Radicchi direttore Confesercenti Fano

