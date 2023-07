Da venerdì a domenica all’ippodromo di Montegiorgio il Campionato italiano guidatori trotto

MONTEGIORGIO – È sicuramente iniziata la calda stagione estiva ed ora arriva il caldo e avvincente percorso che porterà all’assegnazione del 43° titolo di Campione Italiano Guidatori Trotto Trofeo Brosway, nato nel 1981 all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio dalla fervida mente della famiglia Mattii, con l’intenzione di spostare l’attenzione degli appassionati dai cavalli ai guidatori e costruire un evento che eleggesse il migliore driver dell’anno attraverso un torneo da tenersi nella stagione estiva.

È in arrivo un weekend di corse al trotto, si corre venerdì 14 luglio e domenica 16 luglio a partire dalle ore 19:15. Ma gli occhi sono tutti puntati sulla giornata di venerdì, la riunione che ospita la I° giornata di qualificazione per il Campionato Italiano Guidatori Trotto (CIGT). Il cartellone prevede le classiche sette corse con il centrale dedicato a Claudio Cicognani, campione romano, scomparso a gennaio 2019. Domenica 16 la corsa clou è invece intitolata alla INDAL Srl.

Attualmente dunque al Campionato Italiano Guidatori Trotto, che prevede due eliminatorie, una semifinale e una finale, prendono parte 25 guidatori. Cinque accedono alla finale direttamente per meriti: il campione uscente e i primi quattro della speciale classifica dei Gran Premi, gli altri venti ammessi alle prove di qualificazione sono: cinque scelti dalla classifica nazionale per vittorie, quattordici selezionati dalle specifiche regioni e uno il vincitore del Torneo Dell’Avvenire.

Le corse delle eliminatorie e della semifinale sono quattro, in finale sono cinque, le quattro con le stesse modalità delle eliminatorie e della semifinale e il Gran Premio Basilio Mattii, una prova di gruppo 3 alla quale i guidatori partecipano con cavalli scelti da loro stessi.

Il prossimo venerdì (14 luglio) si disputerà la prima prova di qualificazione, domenica 23 luglio la seconda prova di qualificazione, venerdì 4 agosto la semifinale e domenica 20 agosto la giornata della finale. Si parte con 25 guidatori in lizza per arrivare ai 10 della finale.

I primi 5 driver che usciranno dalla I° giornata di qualificazione (venerdì 14 luglio) e i primi 5 driver classificatisi nella II° giornata di qualificazione (domenica 23 luglio) si sfideranno nella semifinale di venerdì 4 agosto. I primi 5 guidatori della semifinale staccheranno il biglietto per la finale del CIGT (domenica 20 agosto) e troveranno ad aspettarli i 5 top driver, 4 usciti dalla classifica Grandi Premi (Bellei Enrico, Di Nardo Antonio, Gocciadoro Alessandro, Piscuoglio Vincenzo) e il vincitore del 42°esimo CIGT (Porzio Giuseppe Junior).

Questo venerdì di (14 luglio) ospiterà la Prima Giornata di Qualificazione del CIGT. I 10 driver che scenderanno in pista sono: Castaldo Massimiliano, Cintura Salvatore Jr, Gambino Tommaso, Greppi Antonio, Legati Rene’, Loccisano Edoardo, Simioli Antonio, Stefani Marco, Tamburrano Romano, Vecchione Roberto.

Domenica 23 luglio per la Seconda Giornata di Qualificazione si daranno battaglia sul sulky Becchetti Lucio, Cintura Natale, D’alessandro Vincenzo Jr, Di Francia Michele, Di Nardo Gaetano, Esposito Federico, Luongo Vincenzo, Minnuci Giampaolo, Minopoli Mario Jr e Pistone Manuel.

Domenica 4 agosto, giornata della semifinale, ritroveremo sulla pista del San Paolo i 5 vincitori della prima giornata di qualificazione e i 5 vincitori della seconda giornata di qualificazione. E solo i primi 5 di loro ritorneranno in pista domenica 20, la giornata della finale.

Venerdì mattina, alle ore 11:30 conferenza stampa all’Hotel Relax di San Benedetto per presentare la collaborazione appena nata tra la Cooperativa Adriatica, che fornisce servizi e (in particolare nel food e beverage) ad oltre mille associati chalet, alberghi e ristoranti di Abruzzo e Marche, e l’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, «uniti dal fatto che ambedue le realtà – sottolinea il dott. Alessandro Mattii del CdA dell’Ippodromo di Montegiorgio – operano come funzione di volano per le attività artigianali, industriali e turistiche del territorio. E ciò ha ancora più valore per il fatto che da quest’anno le corse dell’ippodromo San Paolo saranno diffuse in tutt’Europa e in America. È sicuramente un modo per far uscire le bellezze e la creativa artigianale di Marche e Abruzzo».

PROMEMORIA DATE CAMPIONATO ITALIANO GUIDATORI TROTTO

VENERDI’ 14 LUGLIO (I PROVA QUALIFICAZIONE)

CASTALDO MASSIMILIANO

CINTURA SALVATORE JR

GAMBINO TOMMASO

GREPPI ANTONIO

LEGATI RENE’

LOCCISANO EDOARDO

SIMIOLI ANTONIO

STEFANI MARCO

TAMBURRANO ROMANO

VECCHIONE ROBERTO

DOMENICA 23 LUGLIO (II PROVA QUALIFICAZIONE)

BECCHETTI LUCIO

CINTURA NATALE

D’ALESSANDRO VINCENZO JR

DI FRANCIA MICHELE

DI NARDO GAETANO

ESPOSITO FEDERICO

LUONGO VINCENZO

MINNUCI GIAMPAOLO

MINOPOLI MARIO JR

PISTONE MANUEL

VENERDI 4 AGOSTO (SEMIFINALE)

1 FINALISTA PRIMA PROVA QUALIFICAZIONE

2 FINALISTA PRIMA PROVA QUALIFICAZIONE

3 FINALISTA PRIMA PROVA QUALIFICAZIONE

4 FINALISTA PRIMA PROVA QUALIFICAZIONE

5 FINALISTA PRIMA PROVA QUALIFICAZIONE

6 FINALISTA SECONDA PROVA QUALIFICAZIONE

7 FINALISTA SECONDA PROVA QUALIFICAZIONE

8 FINALISTA SECONDA PROVA QUALIFICAZIONE

9 FINALISTA SECONDA PROVA QUALIFICAZIONE

10 FINALISTA SECONDA PROVA QUALIFICAZIONE

DOMENICA 20 AGOSTO (FINALE)

1 BELLEI ENRICO

2 DI NARDO ANTONIO

3 GOCCIADORO ALESSANDRO

4 PISCUOGLIO VINCENZO

5 PORZIO GIUSEPPE JUNIOR

6 FINALISTA DELLA SEMIFINALE

7 FINALISTA DELLA SEMIFINALE

8 FINALISTA DELLA SEMIFINALE

9 FINALISTA DELLA SEMIFINALE

10 FINALISTA DELLA SEMIFINALE

