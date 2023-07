A Fano guardia medica chiusa senza alcuna comunicazione: disagi per tanti cittadini

di MARTA RUGGERI*

ANCONA – Fin da ieri sera ho ricevuto diverse segnalazioni sul fatto che, contrariamente al piano mensile reso pubblico e affisso alla porta, la guardia medica di Fano fosse inaspettatamente chiusa.

Diverse persone infatti si sono presentate per necessità e sono rimaste in attesa ore lì davanti al portone chiuso, credendo che il medico fosse impegnato transitoriamente in visite domiciliari. Non vedendo arrivare nessuno, qualcuno si è rivolto al Pronto soccorso dove ha scoperto che nella serata del 5 luglio non c’era il servizio, altri invece si sono rivolti al 118 oberandone il carico di lavoro già quotidianamente consistente.

La porta della sala d’attesa era aperta, ma non c’era nessun cartello informativo che annunciasse l’assenza del servizio. Il telefono poi risultava staccato senza una segreteria telefonica che desse delucidazioni riguardo a chi rivolgersi in caso di bisogno.

Che cosa è successo quindi? Credo che i cittadini meritino risposte, per questo sarà mia cura presentare una interrogazione sul caso specifico all’assessore regionale alla sanità.

Ma soprattutto, come si fa a non ritenere fondamentale una informativa tempestiva e puntuale verso i cittadini? La comunicazione è fondamentale per non aggiungere caos ad un sistema sanitario già fragile e compromesso, frutto di scelte politiche sbagliate di cui tutti noi stiamo pagando le conseguenze.

*Capogruppo del M5S in Consiglio regionale

