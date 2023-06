Furti e truffe ai danni di fragili e anziani, i consigli per un’estate serena

Le preziose indicazioni di Polizia ed esperti di sistemi informatici BCC Fano al centro di un incontro aperto alla cittadinanza per prevenire i più comuni reati che colpiscono soprattutto le persone sole

FANO – Raggiri, furti e truffe a danno di anziani e persone sole. Una piaga sociale che negli ultimi anni, complice anche la crescente diffusione delle tecnologie informatiche in ogni ambito della vita quotidiana, ha assunto una rilevanza molto importante.

I dati ISTAT relativi ai delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria indicano trend differenti a seconda dei reati. In generale, nella provincia pesarese, il numero di delitti totali è in diminuzione, essendo passati dalle 10.235 denunce del 2017 alle 8.343 del 2021. In questo contesto, tuttavia, sono in aumento le truffe informatiche (dalle 727 del 2017 alle 1.396 del 2021) e i delitti informatici (da 54 del 2017 a 67 del 2021), pressoché stabili le rapine in abitazione (una decina di casi nel 2017 e nel 2021), mentre si sono praticamente dimezzati i furti in abitazione, passati dai 1.122 del 2017 ai 503 del 2021.

Non è dunque il caso di abbassare la guardia ed è in questo quadro così diversificato che la Fondazione di Comunità Fano, Flaminia, Cesano, in collaborazione con BCC Fano e Pro Loco Fano – Fanum Fortunae, hanno organizzato l’appuntamento “Estate serena: consigli per evitare furti e truffe”, in programma venerdì 23 giugno alle 21 nell’aula magna – sede della Protezione civile, in via Campanella 1 a Fano, con ingresso libero.

Dopo l’introduzione ai lavori da parte del presidente Fondazione di Comunità Fano, Flaminia, Cesano Alberto Di Martino e i saluti dell’assessore al welfare di comunità ed equità sociale Dimitri Tinti e del Presidente BCC Fano Romualdo Rondina, si entrerà nel vivo del tema con gli interventi del Dirigente del Commissariato di Polizia di Fano Stefano Seretti che parlerà di “Furti in abitazione e truffe: come prevenirli”. A seguire la relazione tecnica di Maurizio Giommi, responsabile Servizio Sistemi Informativi BCC Fano, su “Igiene informatica: consigli per una vita digitale serena”.

Quotidianamente le forze dell’ordine sono impegnate nella prevenzione dei reati, individuando in anticipo auto sospette, verificando eventuali comportamenti criminali tenuti da individui e bande, analizzando i movimenti di persone e veicoli. Il confronto con i tecnici e il Dirigente del Commissariato di Fano Stefano Seretti sarà importante anche per apprendere informazioni utili e adottare comportamenti corretti: per esempio i furti in casa si verificano prevalentemente in determinati orari, diversi a seconda delle stagioni, ed è sufficiente mettere in atto alcuni accorgimenti per contrastare il rischio.

Sul versante informatico, invece, l’esperto BCC Fano Maurizio Giommi illustrerà i pericoli connessi a phishing, sms truffa, cyberlaundering (riciclaggio elettronico di proventi illeciti), furti di identità digitale e tanti altri casi che è bene conoscere per prevenire.

L’incontro del 23 sarà l’occasione per conoscere gli accorgimenti più utili per evitare furti e truffe e il pubblico avrà l’opportunità di porre domande e interloquire con i rappresentanti delle forze dell’ordine e i referenti di BCC Fano.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it