Al centro cinofilo di Fano la finale del Trofeo Enci

FANO – Finalmente ci siamo, dopo il successo delle selettive ENCI di fine maggio, domani e sabato 24 giugno si svolgerà la FINALE TROFEO ENCI (gara di agility dog individuale e a squadre) presso il centro cinofilo sportivo fanese WEAVE A DREAM ASD, per l’occasione verrà utilizzato il campo di calcio 8 della Cooperativa Tre Ponti di Fano, che ringraziamo. Per questa importante gara di agility dog sono attesi più di 150 binomi provenienti da tutta Italia, pertanto invitiamo tutti gli abitanti della città di Fano a fare un giro alla sera (le gare saranno in notturna dalle ore 19.30) per vedere questi binomi stupendi all’opera.

Nella squadra della regione Marche saranno presenti ben due binomi del centro cinofilo fanese che hanno guadagnato, dopo diverse gare, il pass per le finali:

– Marco Silvesti nella categoria Junior Large con Fox One Dei Matiblu (Border Collie );

– Maria Piai nella categoria Junior Medium con Ululallaluna Voltron (Cane da Pastore Scozzese Shetland).

Una menzione speciale per Marco Silvestri che si è laureato lo scorso weekend CAMPIONE ITALIANO UNDER 18 FIDASC con Fox One Dei Matiblu (categoria 600) e 3° classificato con Rio (categoria 250).

Inoltre alla 5° SEL. CAMP. UNDER 18/25 CSEN, ha ottenuto un 2° con Fox One Dei Matiblu (categoria 600), un 3° con Mind The Dog Ragnarok (categoria 600) e un 3° classificato con Rio (categoria 250).

Infine a metà luglio partirà con la Nazionale Italiana per l’Inghilterra per i CAMPIONATI DEL MONDO ENCI/JOAWC dove correrà con Mind The Dog Ragnarok (Border Collie) nei large e con Rio (Jack Russell terrier) negli small.

Per chi non lo sapesse l’agility dog è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli, nel quale il cane deve affrontarli nell’ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalità e nel minor tempo possibile. In questa gara il conduttore deve seguire il cane comunicando con esso, dandogli dei comandi e accompagnandolo in tutto il percorso.

L’agility dog, è una disciplina aperta a tutti i cani, nella quale si affrontano diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare il piacere e l’agilità dell’animale nel collaborare con il conduttore. Questa disciplina implica una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che porta a un’intesa perfetta tra i due.

Chiunque voglia approcciarsi a questo meraviglioso sport o migliorare il rapporto con il proprio cane può contattare Cristina Bizzi (3396400689) e Silvia Santi (3468781618) istruttrici del centro cinofilo fanese.

Ringraziamo per il sostegno e l’aiuto per questa gara, oltre alla Cooperativa Tre Ponti di Fano, gli sponsor, i nostri atleti/soci e tutti i volontari: un grazie di cuore a tutti!

