“El Bar Gnesi”, il nuovo singolo della Borghetti Bugaron Band per i 35 anni di carriera

FANO – E’ già disponibile su tutti i digital stores “El Bar Gnesi”, il nuovo energico singolo della Borghetti Bugaron Band di Fano dalle pronunciate sonorità rock e dai significati filosofici.

La canzone, interpretata in dialetto fanese e prodotta dalla talentuosa new entry del gruppo Niccolò Serafini, vuole accompagnare l’estate 2023 dei loro numerosi fan e al contempo celebrare i trentacinque anni di attività artistica della band.

Nonostante il titolo possa ingannare, “El Bar Gnesi” non identifica in realtà un bar fisico, bensì un “luogo dell’anima” in cui gli amici si riuniscono gustando cibo e vino di qualità, discutendo di argomenti profondi.

Il singolo è un’ulteriore metafora che accompagna da sempre la vasta discografia dei “Bugaron”: è un “sito metafisico” che li segue ovunque, che appare e scompare per poi tornare non si sa come, sfuggendo alle categorie convenzionali di spazio, tempo e casualità menzionate dai filosofi Kant e Schopenhauer. Ha tavoli fluttuanti in aria, non comincia e non finisce come l’essere di Parmenide e non concepisce il tempo in maniera escatologica bensì ciclica: “è un cerchio che rapisce…” anche l’ascoltatore, in un vortice di emozioni ed energia.

La Borghetti Bugaron Band si rifugia nel “Bar Gnesi” durante un periodo di incertezza, trovando conforto nella loro solida amicizia. Consapevole che questo luogo dell’anima si manifesta solo a pochi, il gruppo continua a cantare temi forse anacronistici ma ancora una volta dai sottotesti profondi e al tempo stesso divertenti, con la tipica ironia del dialetto “portolotto” fanese.

Link per ascoltare il singolo:

YouTube: https://youtu.be/xCMN59Eq5aA

Streaming: https://fanlink.to/elbargnesi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it