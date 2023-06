A Moie la Festa della musica con i Cori David Brunori e Santa Maria in Castagnola

MOIE – Festa della Musica 2023: appuntamento a Moie di Maiolati Spontini, all’Abbazia S. Maria, martedì 20 giugno alle 21 con il Coro Polifonico David Brunori e con la Corale Polifonica Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle. Il concerto, proposto dalle due formazioni dirette dal M° Silvia Moretti con accompagnamento del M° Manuel Manieri, fa parte della manifestazione nazionale “Vivi la vita!”, promossa e sostenuta da Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali) ed è l’occasione per valorizzare la musica corale. La serata è realizzata con il patrocinio del Comune di Maiolati Spontini. Ingresso libero.

Per la prima volta in concerto insieme, le due corali hanno scelto proprio la giornata della Musica per proporre brani dei rispettivi repertori sia singolarmente che a formazioni riunite. Per il Coro Polifonico David Brunori l’iniziativa si colloca nell’importante anniversario dei venticinque anni dalla fondazione, e rappresenta uno degli appuntamenti di questo anno speciale, dedicato sia alla memoria di David Brunori, giovane seminarista scomparso prematuramente a cui è intitolato, sia alla valorizzazione della musica dei concittadini illustri Gaspare Spontini e padre Armando Pierucci.

La Corale Polifonica Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle, nata intorno alla metà degli anni ‘80, ha nel suo repertorio musica polifonica sacra e profana, brani popolari spirituals. Svolge attività concertistica in varie manifestazioni della regione e affianca iniziative culturali a quelle del servizio liturgico presso l’Abbazia da cui prende il nome.

La Festa della Musica, ideata in Francia il 21 giugno 1982 dal Ministro della Cultura, è diventata nel tempo un vero e proprio fenomeno sociale e dal 1985, Anno Europeo della Musica, si svolge in Europa e nel mondo, con la partecipazione di musicisti, cantanti e coristi di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Perché la musica appartiene a tutti ed accompagna la vita personale e comunitaria in tanti momenti, dai più tristi ai più felici, da quelli solenni a quelli quotidiani e spirituali.

