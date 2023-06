Grande festa di fine stagione per il Club Scherma Jesi

Un bel momento di condivisione con atleti e famiglie a chiusura di un anno sportivo memorabile per i tanti risultati prestigiosi a livello nazionale e internazionale

JESI – Si è celebrata ieri sera, alla presenza di tanti giovani atleti, del direttivo, dei tecnici e di numerose famiglie, la festa di fine stagione del Club Scherma Jesi.

L’evento si è aperto con un emozionante torneo interno, che ha coinvolto i più piccini, sotto la guida esperta delle maestre Giovanna Trillini, Maria Elena Proietti e Annarita Sparaciari.

Un anno sportivo, quello che si è appena concluso, ricchissimo di soddisfazioni che ha visto gli schermidori jesini protagonisti nelle pedane delle gare più importanti a livello nazionale e internazionale.

Sarebbero davvero troppi i podi prestigiosi da ricordare e ci limitiamo a citarne alcuni per tutti, come le vittoria in Coppa del Mondo di Fioretto maschile e femminile di Tommaso Marini e di Alice Volpi a Belgrado, fino ai numerosissimi podi europei e italiani, individuali e a squadre, in tutte le categorie fino quelle dei giovani e giovanissimi.

Un copioso carnet di medaglie e di straordinari piazzamenti che è stato illustrato, durante la manifestazione, dalla maestra Maria Elena Proietti Mosca e dal consigliere Massimo Chiaramonti. Oltre ai già menzionati Marini e Volpi, la società ha voluto premiare in virtù dei risultati ottenuti: Beatrice Monaco, Matilde Calvanese, Francesco Ingargiola, Lucrezia Cantarini, Federico Greganti, Marco Proietti, Simone Santarelli, Ginevra Guerrini, Pietro Raffaeli, Sofia Giordani, Lucia Tortellotti, Maria Elisa Fattori, Zoe Segat, Maria Vittoria Trombetti, Evan Felici, Melita Governatori e Chiara Maltoni. A loro sono stati consegnati dei buoni acquisto da spendere nel negozio convenzionato Onorati Sport, mentre tutti gli iscritti hanno ricevuto un telo mare con il logo del Club.

Marco Porcarelli, Presidente della Consulta dello sport di Jesi e Vicepresidente del Coni Marche ha portato i saluti del Presidente regionale Fabio Luna, complimentandosi per l’alto livello raggiunto anche in questa stagione dalla società sportiva.

Il Presidente del Club Maurizio Dellabella, dopo aver partecipato la sua soddisfazione per l’andamento del Club, ha tenuto a ringraziare gli atleti, i tecnici, i preparatori, i collaboratori, tutte le aziende sostenitrici e, in particolare, il Main Sponsor Intesa San Paolo. “Fondamentale, come sempre, è stato il contributo delle famiglie che, con entusiasmo e passione, sostengono i propri figli in quest’attività.” – ha ricordato il Presidente – “Il nostro, ancor prima che uno sport, è una fucina di valori e un’occasione continua di crescita individuale e sociale. Tutto ciò nel solco dell’eredità preziosa di principi che ci ha trasmesso il compianto Maestro Ezio Triccoli”.

All’intervento finale dell’Assessore allo Sport del Comune di Jesi Samuele Animali, che ha portato i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione, è seguito un gustoso momento conviviale tra tutti i presenti con l’immancabile porchetta che, come da inveterata tradizione, viene offerta dagli atleti che si aggiudicano il titolo di campione italiano nelle varie categorie.

