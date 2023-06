Proclamati a Jesi i vincitori della XXIV edizione del Premio nazionale “Un Libro per l’Ambiente”

JESI – “I racconti del bosco. Avventure nella natura di ragazzi, alberi e animali” (edito De Agostini) di D. Zovi illustrazioni G. Tomai è il vincitore della sezione narrativa, mentre ad aggiudicarsi il premio nella sezione divulgazione scientifica è il libro “Nati in via delle 100 stelle. Gatti, biciclette, parolacce: tutta la galassia di Margherita Hack” di F. Taddia illustrazione di M. Balducci (edito Mondadori), sono questi i due vincitori della XXIV edizione del Premio nazionale “Un Libro per l’Ambiente”, il concorso di editoria ambientale promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia e realizzato grazie al progetto “Welfare cult: relazioni cultura benessere” finanziato dalla Regione Marche con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il sostegno del Ente Parco del Conero.

A vincere il premio della giuria per il libro con la Migliore Qualità nel rapporto Grafica-Testo invece è stato “La Nuvola” di Angelo Ruta (edito Carthusia).

Nel corso della bellissima mattinata, grazie alla partecipazione del comune di Jesi e al Circolo Azzaruolo di Jesi di Legambiente presso la Palestra Carbonari, circa 250 studenti in rappresentanza della giuria di circa 800 ragazzi delle aree interne marchigiane, hanno partecipato con entusiasmo alla proclamazione dei vincitori assieme agli autori dei testi finalisti letti e valutati durante l’anno scolastico. A seguire la premiazione i ragazzi hanno potuto effettuare un tour delle proposte culturali che la città di Jesi offre, un modo per far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, in particolare le classi che sono rimaste al pomeriggio hanno potuto visitare i Musei di Palazzo Pianetti e alla Biblioteca Planettiana.

I testi vincitori sono stati scelti tra una rosa di oltre 60 candidati, selezionati da una giuria di esperti che ha poi decretato la terna dei finalisti per la sezione divulgazione scientifica e narrativa.

A concorrere per la sezione divulgazione scientifica sono stati:

Quarello, A. Alcini. Estintopedia. Edizioni Camelozampa.

Ticli, D. Loizedda. Alberi che emozione! Edizioni Coccole books

Taddia, ill.ni M. Balducci. Nata in via delle cento stelle. Gatti, biciclette, parolacce: tutta la galassia di Margherita Hack. Edizioni Mondadori.

a concorrere per la sezione narrativa sono stati:

D’Adamo. La traversata. Edizioni Il Castoro

Satta. La fisarmonica verde. Edizioni Mondadori

Zovi, ill.ni di G. Tomai. I racconti del bosco. Avventure nella natura di ragazzi, alberi e animali. Edizioni De Agostini

Durante la mattinata Tito Viola in rappresentanza della giuria di esperti ha inoltre assegnato una Menzione d’Onore alle Edizioni Settenove. Per l’innovazione e il coraggio di promuovere, nei libri per ragazzi e ragazze, una costante qualità editoriale in favore di una visione inclusiva e paritaria delle persone e delle loro scelte, in contrasto a ogni discriminazione e stereotipo e al testo “Nel bosco” di C. Collette (Edizioni Sinnos), un libro che esprime suggestioni emotive e attiva desideri di esplorazione, nel quale i contenuti ambientali e naturalistici del bosco assumono la metafora del viaggio nel mondo.

Premio Speciale a: Y. Noritake. “Due fratelli, una foresta”. Edizioni Terre di Mezzo. Per la capacità di immergere il lettore in tavole narrative ricche di significati possibili, interrogandolo su domande di valore suscitatrici di pensieri complessi, e non di prevedibili e retoriche risposte.

Si segnalano inoltre:

Rocchi, E. Macellari. “ Cavalieri di fiori” . Edizioni Camelozampa. Per la capacità di raccontare, con un accattivante e competente linguaggio divulgativo e grafico, storie di piante e dei loro significati storici, simbolici e di memoria civile.

. Edizioni Camelozampa. Per la capacità di raccontare, con un accattivante e competente linguaggio divulgativo e grafico, storie di piante e dei loro significati storici, simbolici e di memoria civile. Elena Bulay. “ Storia di Jo: come prendersi cura di un amico a quattro zampe” . Edizioni Terre di Mezzo. Un libro che, ben lontano da ogni ammiccamento antropomorfo, dà valore all’affetto verso i cani proponendo informazioni e comportamenti per l’attenzione e la cura nel loro pieno rispetto.

. Edizioni Terre di Mezzo. Un libro che, ben lontano da ogni ammiccamento antropomorfo, dà valore all’affetto verso i cani proponendo informazioni e comportamenti per l’attenzione e la cura nel loro pieno rispetto. “100 cose da sapere per salvare il pianeta”. AAVV Edizioni Usborne.

Il libro presenta, in modo competente e mai banalizzato, un insieme di temi e problemi ambientali significativi, offrendo informazioni sulle soluzioni possibili anche a partire dai comportamenti quotidiani.

“Il libro su clima e tempo per bambine e bambini curiosi” di R.CooperEdizioni Corraini. Il libro attiva suggestioni e domande, evidenziando come la scienza e l’ambiente non siano concetti astratti, ma possano essere sperimentati ogni giorno attraverso modalità esplorative e ludiche.

di R.CooperEdizioni Corraini. Il libro attiva suggestioni e domande, evidenziando come la scienza e l’ambiente non siano concetti astratti, ma possano essere sperimentati ogni giorno attraverso modalità esplorative e ludiche. “Io sto con le api. Conoscere, proteggere e amare un mondo in pericolo di D.Paladini” Edizioni Terre di Mezzo.Il libro, nel racconto autobiografico di un apicoltore per hobby, riesce a percorrere in modo pieno e significativo le problematiche che gli impatti ambientali hanno sulle api, e tramite loro sulle nostre vite.

Edizioni Terre di Mezzo.Il libro, nel racconto autobiografico di un apicoltore per hobby, riesce a percorrere in modo pieno e significativo le problematiche che gli impatti ambientali hanno sulle api, e tramite loro sulle nostre vite. Gallo. “ Mistero sul lago” Ed. EDT-Giralangolo. Un libro che, con l’avvincente registro narrativo del noir, evidenzia in modo significativo l’intreccio tra questioni ambientali e malaffare.

Ed. EDT-Giralangolo. Un libro che, con l’avvincente registro narrativo del noir, evidenzia in modo significativo l’intreccio tra questioni ambientali e malaffare. Lavatelli, ill.ni N. Mingolini. “Gli antipatici”. Edizioni Coccole books. Per la fascinazione di narrare come stimoli ricchi e significativi da parte della scuola, possano generare azioni concrete e responsabili da parte di ragazzi e ragazze, in piena autonomia ed esercizio di cittadinanza.

Edizioni Coccole books. Per la fascinazione di narrare come stimoli ricchi e significativi da parte della scuola, possano generare azioni concrete e responsabili da parte di ragazzi e ragazze, in piena autonomia ed esercizio di cittadinanza. Le scuole che hanno aderito alla XXIV edizione del Premio Nazionale “Un Libro per l’Ambiente” sono state:

l’I.C. Giovanni Paolo II, primaria Elia di Numana, primaria Rodari di Marcelli, Primaria Sperandei di Camerano

l’I.C. Fermi, primaria Pertini di Piediripa e Leopardi di Serravalle

l’I.C. Raffaello Sanzio primaria Leonardo Da Vinci di Falconara Marittima

l’I.C. Galileo Ferraris, primaria Mercantini di Falconara Marittima

l’I.C. di Arcevia, primaria di Montecarotto

l’I.C. Raffaello Sanzi, primaria Marconi e primaria Leonardo da Vinci di Falconara Marittima

l’I.C. Sant’Elpidio al Mare, primaria Piane di Tenna

l’I.C. Carlo Urbani, scuola secondaria si Primo Grado Spontini di Moie di Maiolati Spontini e Fermi di Castelplanio

La scuola nel Bosco Il Pozzo nel Deserto primaria Pozzi e Pozzanghere di Agugliano

l’I.C. Lotto, scuola primaria Mestica e Conti di Jesi

l’I.C. San Francesco, scuola primaria Cappannini e Collo di Jesi

l’I.C. Federico II, primaria Perchi, Mazzini e Garibaldi di Jesi

l’I.C. Urbani, primaria Monte Tabor e Martiri della Libertà di Jesi

La Scuola Primaria Paritaria “Madre della Divina Grazia” di Potenza

L’IC Statale di Balangero, Torino

In collegamento on line è intervenuta Chiara Biondi, assessore alle politiche sociali della Regione Marche: “Il progetto, finanziato dalla Regione Marche- commenta l’assessora Biondi- ha il merito di interessare in maniera attiva i ragazzi alla lettura e ai temi dell’ambiente. Si tratta di un investimento che facciamo per il futuro: costruiamo così una coscienza critica e diamo alle nuove generazioni strumenti utili alla loro crescita e alla crescita di cittadini più consapevoli”. Presenti alla premiazione anche Immacolata De Simone Dirigente Settore Istruzione, innovazione sociale e sport della Regione marche, gli assessori del comune di Jesi Alessandro Tesei (delega all’ambiente) e Emanuela Marguccio (delega a scuola e politiche giovanili), Tito Vezio Viola, Francesco D’Adamo collegato on-line, Andrea Satta, Valeria Sampaolesi, Federico Taddia collegato on-line, Valentina Bartoli, Marco Ciarulli, Francesca Paolini, Leonello Negozi, Marcella Cuomo. Così ha commentato la giornata Francesca Paolini presidente del Circolo Legambiente di Jesi Azzeruolo: “Siamo felici di aver ospitato la XXIV edizione del Premio Libro. La sostenibilità ambientale passa anche attraverso l’educazione ambientale ed il contrasto alla povertà educativa. Grazie al progetto “premio nazionale un libro per l’ambiente” riusciamo ad attirare i ragazzi a tematica ambientali importanti e che oggi vorremo fossero attenzionate anche dagli adulti: dalla biodiversità al contrasto alla crisi climatica”.

