Sabato e domenica torna a Calcinelli il Festival di Primavera

COLLI AL METAURO – Sabato 3 e domenica 4 giugno torna a Calcinelli il Festival di Primavera.

Dopo l’enorme successo dell’anno scorso, si propone un festival più ampio che si svolgerà in due giorni con la grande novità dell’angolo #ColliFood, uno spazio dedicato al cibo nel quale si potrà scegliere tra diverse pietanze proposte dalle associazioni del territorio.

Ci saranno due palchi, uno in via flaminia e uno in piazza, in maniera da poter garantire una animazione continua in tutte le zone interessate dalla festa, saranno presente anche artisti itineranti. Non mancherà l’animazione per bambini.

L’evento principale sarà domenica pomeriggio, dalle 17 e 30 con lo spettacolo di Gianluca Impastato direttamente da Colorado.

Il festival di primavera non è solo una semplice occasione di svago e divertimento per i cittadini, ma rappresenta anche una piattaforma in cui le associazioni possono confrontarsi e promuovere le loro iniziative.

Particolarmente interessante è il momento del “Talk delle associazioni” (domenica ore 10.30) nel quale le associazioni partecipanti si presenteranno e si confronteranno.

Infine, prima del super ospite, alle 17.30 saranno premiate le persone di Colli al Metauro che si sono distinte in diversi campi: medico, sportivo, culturale”.

