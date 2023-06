Oscar della sicurezza, l’azienda fanese Techfem premiata a Siena

Il riconoscimento nel corso del forum Safety Meets Culture. La Società si è distinta nella categoria welfare aziendale per il progetto di prevenzione cardiovascolare rivolto a tutti i dipendenti

FANO – Sicurezza sul lavoro: fatti e non solo parole. L’azienda fanese Techfem SpA di Fano, specializzata in engineering & project management, è tra le 6 realtà italiane che ieri pomeriggio a Siena hanno ricevuto il premio “Safety Factory Challenge” – considerato l’Oscar della sicurezza – organizzato in occasione della terza edizione del forum Safety Meets Culture che si è tenuto dal 29 al 31 maggio nella città del Palio.

La Società fanese, sul mercato da oltre 40 anni, con 300 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 30 milioni di euro, opera nell’ambito dei servizi di ingegneria, direzione lavori e collaudi di impianti nel settore energetico e, oggi, è sempre più impegnata su progetti in ambito idrogeno e rinnovabili innovative. È stata premiata per la categoria welfare aziendale per il progetto all’avanguardia “Ti abbiamo a Cuore”, percorso di prevenzione cardiovascolare dedicato a tutti i dipendenti della Società.

«Il progetto ha preso le mosse dai drammatici dati sulle morti collegate alle patologie cardiovascolari in Italia, responsabili del 34,8% di tutti i decessi – spiega l’RSPP di Techfem, Andrea Vitali -. Abbiamo così studiato un progetto che ha reso welfare aziendale e prevenzione un binomio possibile, un passo fondamentale verso una nuova sinergia tra il mondo produttivo e le istituzioni. “Ti abbiamo a Cuore” è un progetto win win e rientra tra quelli da promuovere nel quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027».

Il programma si svilupperà da luglio a novembre 2023 e sarà articolato in due fasi: la prima sulla prevenzione primaria riguardante i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e sull’importanza della prevenzione. La seconda di screening per identificare i lavoratori a rischio in base al modello SCORE e ECG. «L’azienda – osserva l’ing Federico Ferrini, CEO di Techfem SpA – riserva da sempre un’attenzione particolare ai propri collaboratori. A partire, fin dalla sua fondazione, con la flessibilità oraria e per proseguire oggi anche con il lavoro agile reso possibile dalle tecnologie digitali. Abbiamo una mission importante come player della transizione ecologica e della sicurezza energetica dell’Italia: i nostri collaboratori ne sono attori protagonisti oltre che cittadini e genitori verso i quali vogliamo e dobbiamo avere una cura particolare».

Il progetto rientra tra le iniziative di welfare aziendale e rappresenta per la Techfem un percorso di sensibilizzazione dedicato alla salute e al benessere dei propri dipendenti, quali stakeholder fondamentali e parte integrante dell’impegno Sociale dell’organizzazione. Il Comune di Fano ha rilasciato il patrocinio all’iniziativa, evidenziando come il progetto “Ti abbiamo a Cuore” di Techfem SpA stimoli la promozione e la prevenzione della salute e rappresenti una “best practice” innovativa sul territorio comunale.

L’azienda fanese è particolarmente attenta al tema della sicurezza: nel settembre scorso, allestendo una sala convegni in uno dei capannoni aziendali, ha ospitato la Consulta regionale dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi sul lavoro (ANMIL) dando spazio a un proficuo confronto tra gli attori istituzionali del territorio su un tema molto delicato come quello degli infortuni sul lavoro e presentando i protocolli di sicurezza aziendale che caratterizzano ogni attività in Techfem.

Gli “Oscar” consegnati durante il forum senese sulle azioni HSE (Health, Safety & Environment) e HR (Human Resources) sono articolati su sei categorie: le buone pratiche; le migliori campagne di comunicazione; i migliori esempi di welfare aziendale; le nuove tecnologie al servizio della sicurezza sul lavoro e le best practice in materia di inclusione e solidarietà. L’obiettivo è valorizzare le realtà pubbliche e private che investono in materia di sicurezza e promuovere buone pratiche.

