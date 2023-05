“Momenti Brrr”: emozioni e brividi di piacere intenso nel liquore alla menta

La prima immagine che si materializza nelle nostre menti quando pensiamo al liquore Brancamenta è inevitabilmente quella che ha accompagnato la storia di questo prodotto sin dalla sua nascita attraverso locandine e spot pubblicitari: uno scalpello che incide nel ghiaccio un bicchiere che andrà poi a riempirsi del gustoso e rinfrescante liquore alla menta.

E c’è poco da fare: quello tra Brancamenta e il ghiaccio è un matrimonio felice da quasi sessant’anni e chiunque abbia assaggiato, o consumi abitualmente, il liquore alla menta prodotto da Fratelli Branca Distillerie sa che insieme danno vita ad un perfetto connubio tra gusto e freschezza. Ottimo da consumare liscio servito ghiacciato a -20°, on the rocks, o come ingrediente per cocktail rinfrescanti e distintivi Brancamenta è un liquore fresco e sorprendente in grado di dare quel tocco di gusto ed eleganza tanto ad un aperitivo quanto ad una seconda serata.

Proprio per ricordare e suggellare questo connubio vincente, Fratelli Branca Distillerie ha dato vita nel corso degli anni a campagne pubblicitarie in cui a fare da protagonista è proprio il ghiaccio. Pensiamo, ad esempio, allo spot del 2014 dove la bellissima modella croata Iris Cekus si avvicina al bancone per prendere da bere. Il Barman, fascinoso modello brasiliano Pedro Soltz, le porge un bicchiere di Brancamenta, e solo il suono del liquore alla menta che va a riempire il bicchiere è in grado di far percepire la sensazione di freschezza, e la guarda poi allontanarsi verso la pista da ballo. A quel punto il Barman si gira per scolpire dal ghiaccio un cubetto e in quel momento un frammento salta via dal blocco e scivola proprio sulla schiena della donna provocandole un brivido di piacere: “Extra-cold thrill”, è così che finisce la pubblicità, ed è proprio il brivido extra freddo di piacere intenso a rimanere nella mente di tutti gli spettatori.

Molti si chiederanno se è davvero possibile che un amaro, quale che sia, possa regalare emozioni e piacere intenso ad ogni sorso: chi si pone questa domanda non ha sicuramente assaggiato Brancamenta, l’unico liquore in grado di sorprendere ogni volta come fosse la prima, regalando momenti Brrr che non smettono mai di lasciare a bocca aperta.

Le sfumature color ebano, l’aroma intenso e raffinato con le note di menta che si mescolano a erbe e spezie e il gusto piacevole ed equilibrato caratterizzato dalla freschezza dell’olio essenziale di menta piperita piemontese, la più pregiata al mondo, Brancamenta garantisce un vero e proprio viaggio multisensoriale attraverso i cinque sensi svelando, uno ad uno, tutti i suoi aromi e lasciando un retrogusto amaro-balsamico che impone con forza un sapore raro.

Un liquore unico nel suo genere e in grado di regalare Dodici mesi d’estate con il suo gusto fresco e dissetante che contribuisce anche alla creazione di cocktail sorprendenti come:

Brancamenta & Soda : un vero e proprio compagno di viaggio dalla ricetta semplice eppure sorprendente. Ghiaccio, Soda e Brancamenta sono gli ingredienti e con un cocktail così il successo della serata è assicurato;

: un vero e proprio compagno di viaggio dalla ricetta semplice eppure sorprendente. Ghiaccio, Soda e Brancamenta sono gli ingredienti e con un cocktail così il successo della serata è assicurato; Mintonic: sancisce l’irresistibile incontro tra il gusto speziato di Brancamenta e il sapore pungente del lime. Il viaggio è verso mete esotiche da cui scorgere nuovi e inaspettati brividi. Brancamenta, zucchero di canna, lime, tonica e foglie di menta per guarnire, semplice ma speciale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it