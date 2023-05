Farmacie, dal 1° giugno riapre il dispensario di Torrette gestito da Aset Spa

Il presidio sanitario resterà a disposizione di residenti e turisti fino al 3 settembre

FANO – È tutto pronto per l’apertura del dispensario di Torrette, punto di riferimento – nel periodo estivo – per i residenti e per i tanti turisti che scelgono la zona sud di Fano per le loro vacanze.

Anche quest’anno si potrà contare sul presidio sanitario gestito da Aset Spa, nella consueta sede di via Boscomarina 20. Un servizio prezioso per i villeggianti e non solo, al via da giovedì 1° giugno. Il tutto ancora una volta grazie al coordinamento della farmacia comunale di Marotta di Mondolfo di via Paolo Ferrari.

Cinque i farmacisti collaboratori pronti a prestare servizio sotto la direzione del dott. Riccardo Morazzini. Saranno invece trentotto le ore di apertura settimanale garantite dal lunedì al sabato: tutte le mattine dalle 8 30 alle 12 30 e tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 30 (esclusi il martedì e il venerdì). Chiuso la domenica. Nelle fasce orarie e nelle giornate di chiusura feriale ci si potrà rivolgere alla farmacia comunale di Marotta.

Il dispensario di Torrette di Fano (tel. 0721/884886) resterà a disposizione – salvo proroghe – fino a domenica 3 settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it