Al via a San Lorenzo in Campo Family, il progetto di sostegno alla genitorialità

SAN LORENZO IN CAMPO – Sostegno, accoglienza, servizi e confronto: questo è quello che il progetto “FAMILY” si impegna ad offrire alle nuove famiglie che nascono sul territorio comunale di San Lorenzo in Campo. L’idea è quella di garantire ai neogenitori uno spazio protetto, gestito da professionisti, in grado di supportarli ed accompagnarli nel delicato percorso alla scoperta della genitorialità consapevole dei primi 1000 giorni.

Il progetto patrocinato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Dellonti, parte nel mese di giugno. Formalmente si tratta di un calendario di incontri, cerchi mensili, durante i quali sviluppare, approfondire e comprendere tutte le diverse sfumature della genitorialità.

Il progetto, che si rivolge GRATUITAMENTE a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale con figli nati tra il 2021 e il 2023, è costituito da un calendario d’incontri mensili in presenza, liberi o a tema a seconda delle necessità, e dalla possibilità per i neo genitori di accedere ad una chat riservata di confronto sui problemi pratici ed emotivi legati alla gravidanza e al post parto. “FAMILY” sarà gestito da due professioniste, due persone che hanno un forte legame con il territorio e una solida formazione in materia di genitorialità: Francesca Fortuni, Doula specializzata nel sostegno pratico ed emotivo alle famiglie dal concepimento al post parto, ed Elena Mattioli Coach, specializzata in health family coaching con protocolli definiti. La natura sperimentale del progetto prevede la possibilità di coinvolgere in futuro professionalità diverse che ne condividano la filosofia e che possano aggiungere qualità al servizio e supporto alle famiglie.

Il progetto è realizzato anche grazie al supporto concreto delle locali associazioni: Auser San Lorenzo in Campo, Oratorio L’Aquilone, Avis San Lorenzo in Campo e Associazione San Vito Giovani.

“È un progetto – spiega Elena Mattioli – al quale tengo e nel quale credo molto. Muove dall’intento di mettere la mia professionalità al servizio della prevenzione e della promozione della Cultura della Salute e del Benessere psico-fisico. Mi sono chiesta in che modo poter dare il mio personale contributo alla società e alle generazioni future: la risposta è stata partendo dai genitori e da una genitorialità consapevole. Il benessere di uno è, infatti, il benessere di tutti e dunque il benessere, la serenità, la consapevolezza dei genitori inevitabilmente si riflettono sui loro figli e si propagano come un’eco, in virtù di quel legame indissolubile che lega le maglie del tessuto familiare. Pensare di fare questo agli albori della vita, mi fa ben sperare nella possibilità di una società e un futuro migliore!”

“I neogenitori e i genitori in attesa – prosegue Francesca Fortuni – hanno bisogno sostegno, accoglienza, confronto e informazione per affrontare la trasformazione radicale che maternità e paternità portano con sé. Voglio pensare a “Family” non tanto come ad un progetto che si snoda sulla carta con belle parole, ma come una grande opportunità per le nuove famiglie di costruire fondamenta sicure e per il tessuto sociale di crescere accompagnando questi nuclei. La genitorialità consapevole passa attraverso l’emotività, la gestione del cambiamento, la consapevolezza, la responsabilità, la connessione, la competenza…lungi dall’essere soltanto il risultato della nascita di un bambino, il concetto di famiglia è molto di più: è un processo delicatissimo che con “Family”, vogliamo accompagnare e accogliere con delicatezza”.

Questo il calendario degli incontri-cerchi: 17 giugno, 15 luglio, 26 agosto, 23 settembre, 28 ottobre, 18 novembre, 2 dicembre.

I cerchi si svolgeranno nei locali dell’oratorio ‘L’Aquilone’ il sabato mattinata, dalle 9.30 alle 11.30. La partecipazione è gratuita ed aperta a tute le coppie in attesa o con bambini nati tra il 2021 e il 2023. Per maggiori informazioni: 392.9932485, 392.4752936.

