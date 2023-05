A San Costanzo il corso social “Forma & Informa” organizzato dal Punto Iat

SAN COSTANZO – Una nuova iniziativa parte dal Punto Iat di San Costanzo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per promuovere la promozione digitale di tutto il territorio dei tre campanili – San Costanzo, Cerasa e Stacciola.

Il corso – completamente gratuito – avrà inizio giovedì 25 maggio presso la sala comunale “ Filippo Montesi” e si svolgerà di tre appuntamenti serali nelle quali verranno fornite le nozioni per muoversi nel mondo dei Social. Il corso è rivolto a tutte le attività economiche, non solo legate al mondo del turismo, le associazioni ed i cittadini.

I temi che verranno trattati sono vasti, partendo da Google Maps per poi continuare con i più conosciuti ed usati Facebook ed Instagram. Ma il punto fondamentale è che tutto verrà svolto in maniera PRATICA: telefono e/o computer alla mano, per creare o modificare istantaneamente le basi della comunicazione online di strutture ricettive, negozi, ristoranti oppure profili privati.

La rincorsa alla digitalizzazione è un tema fondamentale per poter essere al passo con i tempi: con questa iniziativa gratuita si vuole fornire l’aiuto necessario per poter fare il primo passo nel marketing digitale e riscuotere maggior risonanza sia come destinazione turistica che per promuovere le peculiarità del nostro territorio comunale.

“L’iniziativa aggiunge un nuovo tassello alle attività di promozione avviate negli ultimi anni – commenta l’assessore al Turismo ed alla Digitalizzazione Stefano Giraldi – che vedono il territorio comunale di San Costanzo riscuotere sempre più interesse come luogo per vivere esperienze a tutto tondo dalla cultura all’enogastronomia, passando per le bellissime vedute panoramiche tanto apprezzate dagli escursionisti in mountain bike ed a piedi. Con l’avvento del digitale la promozione territoriale, oltre che attraverso canali istituzionali, avviene in sinergia con tutti gli attori presenti sul territorio. Come amministrazione supportiamo con interesse questa importante iniziativa del nostro Punto IAT”.

Per prenotazioni prenotazioni e informazioni:

📞 +39 3400796684 (Valentina)

Punto IAT:

Orari: Mar – Sab 10.30 – 12.30

📞 +39 0721 179 9060

📩 iat@sancostanzoturismo.pu.it

