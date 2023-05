Tutela dei minori, intensificata a Senigallia l’attività di controllo della Polizia locale

SENIGALLIA – Nell’ambito dei controlli volti a tutelare i minori dal gioco d’azzardo e a contrastare fenomeni legati alla ludopatia, in questo fine settimana, personale della Polizia locale di Senigallia ha controllato cinque sale scommesse del territorio.

I riscontri effettuati non hanno comportato verbali per violazioni della normativa, che impone il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

Le violazioni alla norma risultano molto afflittive e comportano, oltre alla sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, l’obbligatoria chiusura dell’esercizio per un periodo da 10 a 30 giorni.

L’attività proseguirà anche nei prossimi mesi e sarà intensificata nei fine settimana. A tal proposito si ricorda che la normativa vigente, riguardante il contrasto alla ludopatia ed alla tutela dei minorenni in particolare, prevede che i minori di anni 18 possono entrare in una sala scommesse solo se accompagnati da maggiorenni ed il divieto assoluto di gioco per gli stessi.

Prosegue anche il controllo alle tabaccherie per la vendita di tabacchi ai minori e dei pubblici esercizi, per i quali è vietato somministrare alcol ai minori. Questo fine settimana ne sono stati controllati numerosi sia nella zona del centro storico, sia in periferia.

La Polizia locale ricorda che il barista o il commerciante, che vende alcol ai minori di 16 anni, commette un reato. Se i minori hanno più di 16 anni, per il barista o il commerciante c’è una sanzione pecuniaria di 333,33 euro. Se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione va da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per 3 mesi.

