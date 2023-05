Etica, sostenibilità, qualità e passione: i valori cardine delle distillerie Fratelli Branca

La Fratelli Branca Distillerie è un’azienda storica nel panorama italiano e internazionale, un fiore all’occhiello per la nostra penisola e un esempio, per tutti, di integrità ed etica.

Quando si pensa a grandi realtà che negli anni conseguono un grande successo economico spesso ci si immagina contesti rigidi, con persone intente a gestire i processi produttivi focalizzati esclusivamente sullo sviluppo e sulla produttività, senza considerare le esigenze dei singoli coinvolti e, men che meno, dell’ambiente circostante.

Bene, la Fratelli Branca Distillerie mostra esattamente il contrario, vantando una realtà imprenditoriale centrata sulla qualità dei prodotti, la capacità di stare al passo con i tempi mantenendo solide radici con le proprie origini, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dell’ambiente e delle persone, tanto impiegate quanto consumatrici finali dei prodotti.

L’economia della consapevolezza, così come posta dal presidente Niccolò Branca nel 1999 sin dal suo insediamento, ha introdotto un nuovo modo di pensare e fare azienda, mettendo al centro le persone che vivono la realtà di Fratelli Branca Distillerie intesa come un organismo vivente grazie ad un “umanesimo integrato” attraverso il quale ogni singolo dipendente punta alla sintonia con sé stesso, gli altri e l’ambiente.

Consapevolezza vuol dire in primis comprendere che ogni individuo non è solo un singolo, ma è parte di un progetto più grande e che l’esistenza di ciascuno è inevitabilmente collegata a quella di tutti gli altri esseri viventi. Rispetto, quindi, per il prossimo e per l’ambiente circostante, e adozione di tutte le misure possibili per preservare la serenità e la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle persone impiegate, ma anche per tutelare la natura attraverso una serie di scelte eco-friendly che possono rappresentare un vantaggio per l’azienda stessa.

Attraverso analisi mirate, l’azienda produttrice dell’amaro alle erbe più famoso e amato al mondo, è riuscita ad individuare tematiche rilevanti e spesso trascurate, arrivando ad adottare un codice etico che pone l’accento su tematiche fondamentali:

Temi sociali : quali customer satisfaction & relationship, welfare aziendale e benessere, comunicazione e consumo responsabile, salute e sicurezza sul lavoro, qualità e sicurezza delle materie prime e del prodotto;

: quali customer satisfaction & relationship, welfare aziendale e benessere, comunicazione e consumo responsabile, salute e sicurezza sul lavoro, qualità e sicurezza delle materie prime e del prodotto; Temi ambientali : tra cui efficienza energetica e climate-change ed economica circolare e riciclabilità;

: tra cui efficienza energetica e climate-change ed economica circolare e riciclabilità; Temi economici e di governance : come legalità, trasparenza, etica, integrità di business, ma anche sostenibilità nella strategia aziendale e creazione e distribuzione del valore economico;

: come legalità, trasparenza, etica, integrità di business, ma anche sostenibilità nella strategia aziendale e creazione e distribuzione del valore economico; Temi trasversali: come la gestione responsabile della catena di fornitura.

Quanto appena descritto è solo parte dell’impegno di Fratelli Branca Distillerie, un piccolo importante scorcio sui valori aziendali che di generazione in generazione vengono tramandati e fanno dell’azienda milanese un vero e proprio esempio nel panorama imprenditoriale italiano e internazionale. Del resto, in pieno accordo con la filosofia aziendale “Novare Serbando”, l’obiettivo aziendale rimane portare avanti il progetto del fondatore adattandolo, senza mai stravolgerlo, alle necessità che cambiano. Passione, dunque, cuore, coraggio e coinvolgimento di ogni piccolo ingranaggio dell’azienda perché la complessa macchina riesca a funzionare con successo come accade da quasi 180 anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it